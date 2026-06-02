Rabona “mundial” en Diputados: Chulean sus obligaciones para encarar las internas municipales

A las 9:55 arrancó a duras penas (con el quórum justo) la sesión ordinaria de la fecha y se levantó a las 11:16 sin haber tratado ni un solo punto del orden del día, debido a que ni siquiera fueron capaces de mantener los 41 presentes mínimos que se requieren.

Tras comprobarse la presencia de apenas 23 legisladores, el presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre anunció el levantamiento de la sesión y no previéndose una extraordinaria, lo cual hubiese sido lo normal, de no ser porque la mayoría ya está pensando en el trabajo proselitista de cara a las internas del próximo domingo 7 de junio.

“Les deseamos a todos éxitos, que este domingo sea una verdadera fiesta cívica donde el pueblo paraguayo vaya a elegir a los representantes de cada partido. Feliz resto de semana”, dijo Latorre a sus colegas tras la raboneada.

Una mayoría de los diputados consideró más importante trabajar por sus candidatos en sus departamentos ante que cumplir con la obligación por la que cobran al mes G. 37.900.000.

Entre los temas relegados había incluso temas de interés del Ejecutivo, como el proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obras y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que era apurado por el gobierno de Santiago Peña para poder bicicletear la millonaria deuda con vialeras.

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No obstante, la rabona también ayuda a seguir postergando otros temas incómodos para los cartistas, como es el proyecto de ley “anti abogados mau” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Dicha iniciativa, presentada hace más de un año, pretende al menos dificultar que presuntos “abogados mau” sigan siendo designados miembros de órgano juzgador de jueces y fiscales en representación de ambas cámaras del Congreso, como ocurrió con el caso del exsenador cartista Hernán David Rivas y el exdiputado cartista Orlando Arévalo (actualmente ANR, Fuerza Republicana).

El proyecto propone agregar como exigencia para que los legisladores que sean nominados como miembros del JEM, además del título de abogado demuestren al menos 10 años de ejercicio de la profesión, ya sea como magistrados o fiscales, abogados particulares o docentes en Derecho.

También se relegó otra vez el estudio del proyecto de ley que plantea la desobligación automática del pago de la manutención de los hijos el mismo día que cumplan 18 años, sin necesidad de trámite judicial.

Con esto, salvo los que mañana participen de la reunión de mesa directiva, la mayoría de los diputados ya viajarán a sus departamentos para trabajar en el tramo final de la campaña electoral.