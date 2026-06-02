Senado otorga “licencia” a socio de Bachi para retorno de fotomultas

Cartistas y aliados del Senado sancionaron el escueto proyecto de ley que declara emergencia de seguridad vial por un año, y de esta manera, se otorga al socio del senador Basilio “Bachi” Núñez, Félix Jiménez, discrecionalidad para saltarse controles en compras del Estado y la vuelta de las cuestionadas fotomultas en las rutas del país.

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El proyecto se originó en la Cámara de Diputados a instancias de los cartistas; Hugo Meza y Miguel Del Puerto el pasado 12 de mayo y de manera fugaz fue aprobado en el Senado, sin antes contar con estudios técnicos que indiquen que los siniestros viales tuvieron un aumento significativo que amerite declarar al país en emergencia.

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El argumento de los oficialistas es que una de las principales causas de muerte en el país en la población joven son los accidentes de tránsito, por lo cual ameritaba sancionar la iniciativa de Diputados.

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La declaración de emergencia fue solicitada por Félix Jiménez en pleno año electoral y los diputados Hugo Meza y Miguel Del Puerto la impulsaron en la Cámara Baja.

Por su lado, los senadores Esperanza Martínez (FG), José Oviedo (YoCreo) y Rafael Filizzola (PDP) indicaron que el proyecto de ley solo busca saltar los procesos de control en las compras públicas y otorgar discrecionalidad.

Cuestionaron también la falta de claridad en el proyecto que solo cuenta con cinco artículos, y que permitiría al titular de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Félix Jiménez la implementación de las fotomultas.

“¿Que lo que le tienen miedo a las fotomultas?“, dijo Bachi Núñez para defender el proyecto e invitó a los opositores a pasar al Brasil para ver la implementación de tecnología en las rutas.

A lo que los opositores respondieron que no se necesita declarar emergencia nacional si se busca aplicar la tecnología, sino que la declaración de emergencia impulsada por los cartistas es netamente para priorizar los negociados en las compras públicas.