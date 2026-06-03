Caso Smartum: Aneaes frena emisión de “avales” que Congreso usa para crear universidades amigas

“Nosotros no vamos ya a dar ningún aval para la creación de nuevas instituciones con el viejo sistema que regía la Aneaes, que era un checklist. La sugerencia para el Congreso es que no estudie nada y que devuelva todo lo que se le proporcionó”. Así lo manifestó a ABC Color el presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo.

Dicho ente dispuso hoy postergar la emisión de cualquier dictamen para crear universidades e institutos superiores. Se anuncian así nuevas regulaciones, criterios más rigurosos y la creación de una Comisión Técnica encargada de revisar y actualizar los parámetros.

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La medida surge un día después que el Senado postergara la creación de la “Universidad Smartum”, elevando un instituto técnico apenas reconocido por el MEC en 2023, el cual ofrece cursos en “criptominería” y “traders”, entre otros. Este proyecto se intentó aprobar en la última sesión del Senado en adenda, sin dictamen de la Comisión de Educación de la Cámara Alta y sin el dictamen vinculante del Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (CONES) violando el artículo N° 9 de la ley N° 4995, denunciaron senadores opositores.

Sin embargo, durante el debate en el Senado, los proyectistas Natalicio Chase y Juan Carlos “Nano” Galaverna, sostenían que ya contaban con un dictamen favorable de la Aneaes.

Duarte Penayo dijo que si bien el Congreso tiene las facultades de tomar cualquier decisión, pide a los parlamentarios “devolver” estos dictámenes para que sean estudiados según los nuevos criterios.

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“Vamos a poner requisitos de infraestructura, vamos a poner requisitos de estudio de impacto económico, y territorial, vamos a armar todo un nuevo sistema de estudio técnico”, dijo.