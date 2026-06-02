Senado intenta crear universidad de cripto y “traders” sin dictamen vinculante del CONES

El pleno de la Cámara Alta incluyó hoy en adenda el proyecto de ley “Que crea la Universidad Smartum”, presentado por los senadores cartistas Natalicio Chase y Juan Carlos “Nano” Galaverna.

Buscan así elevar un Instituto Técnico Superior que actualmente ofrece cursos en criptominería y como ser un “trader” y otros. Tras los duros cuestionamientos de la senadora Esperanza Martinez (PPC), sobre el apuro en la presentación y quiénes son los accionistas, el cartismo decidió postergar el estudio.

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La liberocartista Hermelinda Alvarenga, vice rectora de la Universidad Nihon Gakko y titular de la comisión de Educación, dijo que solo se contaba con un dictamen favorable de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y en la fundamentación leyó que la propuesta surge de la experiencia y gestión del Instituto Técnico Superior Smartum, reconocida por el MEC en 2023.

La legisladora calificó al instituto como un “referente relevante en materia de formación de traders que operan en los mercados financieros nacionales, regionales e internacionales.

Indicó que este instituto ahora ofrecerá Licenciaturas en Política y Gestión Pública; Licenciatura en Contaduría Pública y Licenciatura en Psicopedagogía.

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En las especializaciones, ofrecerá Tecnología Financiera, Análisis Bursátil Internacional y Gestión de Riesgo y Tributación.

En cuanto a las maestrías profesionales: en Gestión y Administración Educativa, y Administración de Empresas. Así también tres doctorados: en Educación, en Administración de Negocios y Derecho con Orientación a Derecho Internacional.

Además, cursos de posgrado referente a capacitación pedagógica en didáctica de la educación superior.

La sede central de la universidad estará ubicada en la ciudad de Asunción sobre la intersección de la calle Nuestra Señora de la Asunción, número 1053, entre Mandúvirá y Jejuí indicó Alvarenga.

Esperanza Martínez (PPC), por su parte, denunció que la comisión de Educación del Senado no emitió dictamen y que la ANEAES envía sus opiniones directamente a senadores aliados al oficialismo. Lamentó que, pese a la crisis demostrada en el caso Hernán Rivas, continúan las universidades “que aparecen y desaparecen, con trayectorias relámpago”.

Agregó que no se podía tratar el proyecto porque va en contra del artículo N° 9 de la ley N° 4995. Dijo que esta ley dice en el artículo 9 en el inciso C que el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) -no la ANEAES- dictaminará sobre la creación y clausura de universidades e institutos superiores, y los dictámenes de creación de universidades y de los institutos tendrán carácter vinculante ante el Congreso y ahí sí deberán fundarse en el informe técnico proporcionado por la ANEAES.