Elecciones municipales: Blanca Ovelar denuncia que cartistas amedrentan a docentes

La senadora colorada disidente Blanca Ovelar cuestionó duramente a los candidatos que amedrentan y, a base de amenazas, obligan a funcionarios públicos a asistir a actos proselitistas.

Dijo que también les entregan a los funcionarios planillas en donde deben “asentar los votos” que llevarán el día de las elecciones para asegurar sus puestos de trabajo.

“Amenazan a que si no votan por cierto candidato van a patear su olla, perder su trabajo. Les mienten, les dicen que ellos sabrán por quién vota cada uno”, dijo la senadora Ovelar.

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Citó que recibió denuncia de dirigentes colorados de Asunción que están obligando al funcionariado público y municipal a asistir a actos de ciertos precandidatos cartistas.

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“Quiero dirigirme a los ciudadanos, no permitan que nadie les direccione el voto. Se está instalando el miedo, les dicen a la gente: tenemos todo el control y sabemos. No tengan miedo, no permitan, no cedan su voto, su dignidad, en el único día en que somos iguales”, dijo la senadora Ovelar.

Una más de Liz Meza

Blanca Ovelar indicó que recibió denuncia concreta de educadores y supervisores de Concepción, de donde ella es oriunda, que recibieron “la sugerencia” que deben trabajar por la candidatura a concejal de Christian Meza, hermano de la gobernadora Liz Meza (ANR-HC).

“Unos docentes y supervisores educativos recibieron una sugerencia y una planilla que deben llenar con los nombres de las personas que deben llevar para votar al hermano de la gobernadora que busca ser concejal”, dijo la senadora.

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Cuestionó también a Liz Meza por utilizar los recursos de la gobernación para hacer proselitismo e indicó que su conducta es rastrera.

La gobernadora estuvo en el ojo de la tormenta luego de organizar una ostentosa fiesta de quince años para su hija, incluso se intentó quitarle los recursos del programa Hambre Cero.

“Esas expresiones y conductas rastreras lo que se debe evitar en un país donde hay democracia. Esta gobernadora utiliza los recursos de su institución a favor de la candidatura de su hermano” cuestionó.

Instan a no vender sus votos

Blanca Ovelar instó a la ciudadanía a no vender su voto, entender el gran valor que tiene la democracia y sobre todo, a entender que el día de las elecciones es el único momento en que en Paraguay son iguales un poderoso y un pobre.

“Hablamos de elecciones libres, las postulaciones son libres y las elecciones también deben ser en el marco de la libertad de cada persona. Somos iguales ante la ley en la democracia, pero aquí falta concretarse en el ejercicio cotidiano del Estado y del ciudadano. Todavía no somos iguales ante la ley en Paraguay, pero el día de las elecciones sí. Nuestros votos valen lo mismo, el del pobre, del poderoso, del rico”, manifestó Ovelar.

Indicó que ve con preocupación el ingreso del dinero de origen oscuro en las campañas proselitistas y que no se esté haciendo nada para evitarlo.

“Me preocupa mucho. Si miramos el pasado y miramos el futuro con el ingreso inmenso de dinero de origen oscuro con lo cual se le quita el sentido de su dignidad al votante. Les pido que no renunciemos a la dignidad como ciudadanos. Votemos libremente”, pidió Blanca Ovelar.