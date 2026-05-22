Senadora denunció arreo: Camilo Pérez busca votos en Ministerio de Trabajo

El precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, mantuvo un encuentro con coordinadoras de funcionarios del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), dependientes del Ministerio de Trabajo (MTESS).

Es con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.

Conforme a la información oficial, la reunión contó con la presencia de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde; el secretario técnico del Sinafocal y miembro de la junta de Gobierno de la ANR, Alfredo Mongelos, el director general del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP); José Cogliolo y miembros de las coordinadoras coloradas de las tres instituciones. Además, contó con la presencia del precandidato a concejal, Axel Mongelos.

El informe señala que también asistieron César Segovia, miembro de la Junta de Gobierno de la ANR y viceministro de Trabajo; Julio Cáceres, presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos Colorados; y el senador colorado cartista Carlos Liseras.

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Al dirigirse a los presentes, Camilo Pérez agradeció el apoyo. “A medida que transcurre la campaña, cada día me sorprendo más, por el amor que tienen los colorados al partido y el compromiso para seguir trabajando por nuestro querido Paraguay”, señaló el postulante a la Intendencia capitalina por Honor Colorado.

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Por su parte, Julio Cáceres afirmó que “las coordinadoras de funcionarios son una fuerza gigante de la capital” y sostuvo que acudieron a “decir sí a Camilo Pérez”, resaltando el nivel de organización y compromiso existente en distintos sectores de funcionarios públicos colorados.

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Lilian denunció arreo

Coincidentemente, esta semana, la senadora colorada disidente Lilian Samaniego aseguró que ministros y altos funcionarios “estarían convocando a directores y empleados públicos para trabajar políticamente a favor” de Pérez. “Cada ministro está llamando a sus directores para ponerse a disposición, para abrir la canilla, todo a favor de Camilo”, denunció la legisladora y expresidenta de la ANR.

También, la senadora Samaniego mencionó una reunión encabezada por la ministra de Trabajo, Mónica Recalde. Señaló que funcionarios públicos y sindicatos municipales estarían siendo presionados políticamente.

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Además, cuestionó el manejo de recursos durante la gestión de Camilo Pérez al frente del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Citó reclamos de deportistas sobre supuestas carencias básicas mientras existían gastos excesivos en delegaciones y servicios. “Él no le representa a nadie”, cuestionó la senadora colorada.