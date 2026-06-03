Internas: Tribunal colorado garantiza “transparencia” y “garantías” para el “Día D”

El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP), abogado Santiago Brizuela, acompañado por los miembros del organismo electoral, informó esta tarde detalles del operativo con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.
Son miembros titulares del TEP:
- Santiago Brizuela (Presidente, HC)
- Félix Ferrer Ortellado (HC)
- Sergio Godoy (HC)
- Mónica Seifart (disidencia colorada)
- Wilson Rojas Guasp (disidencia colorada)
- Miembros Suplentes
- Dr. José Emilio Argaña (HC)
- Dr. Matías Fernández (HC)
Brizuela dijo que los números reflejan la fortaleza organizativa y la participación democrática del Partido Colorado, con la intervención de 51 movimientos políticos habilitados para la jornada electoral.
El titular del TEP informó que los comicios se llevarán a cabo en 263 distritos de todo el país, con un padrón de 2.804.546 electores habilitados. Para la jornada electoral se dispondrán 481 locales de votación y 8.018 mesas electorales, respaldadas por una estructura de 664.898 agentes electorales, lo que representa el 23,7% del padrón y equivale a un agente electoral por cada 4,2 electores, garantizando el control y la transparencia del proceso.
“Ya mencionábamos que tenemos un agente electoral por cada cuatro como dos electores, es decir, cada cuatro electores y un poquito más, está un agente electoral participando en el control del voto. Eso es demasiado importante a los efectos de brindar transparencia y garantías en los resultados finales”, manifestó.
Brizuela indicó que el proceso se desarrolla en un contexto de mayor consenso interno y menor fragmentación partidaria que en procesos anteriores. Dijo que el compromiso de la ANR es “con la transparencia, la garantía y la legitimidad de los resultados”.
Lea más: ANR: Tribunal con mayoría cartista calificó de extemporáneo pedido de la disidencia
Padrón
Brizuela señaló la composición del padrón, integrado por 1.406.854 mujeres y 1.397.692 hombres, con una distribución prácticamente equitativa.
Resaltó además la participación de la juventud colorada, que alcanza 431.241 electores de entre 18 y 30 años, de los cuales 216.310 son mujeres y 214.931 hombres, representando poco más del 15% del padrón partidario.
Lea más: Elecciones municipales: Blanca Ovelar denuncia que cartistas amedrentan a docentes
Precandidaturas: 16.739
Respecto a la oferta electoral, el Tribunal Electoral Partidario confirmó 16.739 precandidaturas, distribuidas entre 623 precandidatos a intendentes, 8.058 candidatos a concejales titulares y 8.058 candidatos a concejales suplentes. El informe también revela que cerca del 4,2% de los aspirantes a intendencias son jóvenes y que las mujeres representan aproximadamente el 17% de las candidaturas a jefaturas comunales.
Lea más: Internas municipales: Todos los datos y dudas para el 7 de junio
Máquinas de votación: 9.528
Finalmente, el TEP informó que estarán disponibles 9.528 máquinas de votación, de las cuales 8.018 serán utilizadas en mesa, 1.020 quedarán como contingencia y 481 estarán destinadas a la capacitación de los electores.