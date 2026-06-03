Internas: Tribunal colorado garantiza “transparencia” y “garantías” para el “Día D”

El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP), abogado Santiago Brizuela, acompañado por los miembros del organismo electoral, informó esta tarde detalles del operativo con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.

Son miembros titulares del TEP:

Santiago Brizuela (Presidente, HC)

Félix Ferrer Ortellado ( HC)

Sergio Godoy (HC)

Mónica Seifart (disidencia colorada)

Wilson Rojas Guasp (disidencia colorada)

Miembros Suplentes

Dr. José Emilio Argaña (HC)

Dr. Matías Fernández (HC)

Brizuela dijo que los números reflejan la fortaleza organizativa y la participación democrática del Partido Colorado, con la intervención de 51 movimientos políticos habilitados para la jornada electoral.

El titular del TEP informó que los comicios se llevarán a cabo en 263 distritos de todo el país, con un padrón de 2.804.546 electores habilitados. Para la jornada electoral se dispondrán 481 locales de votación y 8.018 mesas electorales, respaldadas por una estructura de 664.898 agentes electorales, lo que representa el 23,7% del padrón y equivale a un agente electoral por cada 4,2 electores, garantizando el control y la transparencia del proceso.

“Ya mencionábamos que tenemos un agente electoral por cada cuatro como dos electores, es decir, cada cuatro electores y un poquito más, está un agente electoral participando en el control del voto. Eso es demasiado importante a los efectos de brindar transparencia y garantías en los resultados finales”, manifestó.

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Brizuela indicó que el proceso se desarrolla en un contexto de mayor consenso interno y menor fragmentación partidaria que en procesos anteriores. Dijo que el compromiso de la ANR es “con la transparencia, la garantía y la legitimidad de los resultados”.

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Padrón

Brizuela señaló la composición del padrón, integrado por 1.406.854 mujeres y 1.397.692 hombres, con una distribución prácticamente equitativa.

Resaltó además la participación de la juventud colorada, que alcanza 431.241 electores de entre 18 y 30 años, de los cuales 216.310 son mujeres y 214.931 hombres, representando poco más del 15% del padrón partidario.

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Precandidaturas: 16.739

Respecto a la oferta electoral, el Tribunal Electoral Partidario confirmó 16.739 precandidaturas, distribuidas entre 623 precandidatos a intendentes, 8.058 candidatos a concejales titulares y 8.058 candidatos a concejales suplentes. El informe también revela que cerca del 4,2% de los aspirantes a intendencias son jóvenes y que las mujeres representan aproximadamente el 17% de las candidaturas a jefaturas comunales.

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Máquinas de votación: 9.528

Finalmente, el TEP informó que estarán disponibles 9.528 máquinas de votación, de las cuales 8.018 serán utilizadas en mesa, 1.020 quedarán como contingencia y 481 estarán destinadas a la capacitación de los electores.