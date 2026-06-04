Internas: Asunción elegirá un modelo autoritario o democrático, dice Pettengill

Con miras a las internas municipales previstas este domingo 7 de junio, el senador Luis Pettengill (ANR-Fuerza Republicana) afirmó que este Asunción deberá elegir “entre dos modelos de gestión”. Señaló que uno, el autoritario, “impone y exige obediencia”.

Indicó que otro modelo, el democrático, representa el precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego. Dijo que se trata de un modelo “democrático, donde la gente elige a quien se ganó su confianza”.

“Arnaldo es el candidato que Asunción necesita. Tiene experiencia y gestión. Con Arnaldo intendente, Asunción volverá a brillar”, manifestó Pettengill.

El senador colorado disidente, de esta manera, aludió al precandidato a intendente de Asunción por Honor Colorado, Camilo Pérez López Moreira, quien es además el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Lea más: Internas municipales: Wiens dice que el domingo “cada voto importa”

“Elección clave”

En otro momento, el senador Luis Pettengill señaló que la elección interna de este domingo será clave para marcar el rumbo de la ciudad de Asunción. El parlamentario colorado disidente llamó “a votar masivamente” por la opción de la disidencia colorada. “El domingo 7, votemos lista 7. Arnaldo intendente”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Internas: Tribunal colorado garantiza “transparencia” y “garantías” para el “Día D”

Padrón

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) confirmó 16.739 precandidaturas, distribuidas entre 623 precandidatos a intendentes, 8.058 candidatos a concejales titulares y 8.058 candidatos a concejales suplentes. El informe también revela que cerca del 4,2% de los aspirantes a intendencias son jóvenes y que las mujeres representan aproximadamente el 17% de las candidaturas a jefaturas comunales.

Lea más: Internas municipales: Todos los datos y dudas para el 7 de junio

También el TEP de la ANR informó que estarán disponibles 9.528 máquinas de votación, de las cuales 8.018 serán utilizadas en mesa, 1.020 quedarán como contingencia y 481 estarán destinadas a la capacitación de los electores.