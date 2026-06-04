Internas municipales: Wiens dice que el domingo “cada voto importa”

“Queridos amigos, candidatos a intendentes y concejales de la lista 6, gracias, de verdad. Sé lo que costaron estas semanas, los kilómetros, las reuniones en casa de los vecinos, las conversaciones a la intemperie, la lluvia, las horas, que nadie va a contar, pero que ustedes sí vivieron. Estamos llegando al tramo final. Este domingo elegimos si vamos a tener municipios que realmente funcionen más cerca de la gente, con personas preparadas para gobernarlos”.
Así refiere el mensaje del precandidato a presidente de la República para el 2028 por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, con miras a las internas municipales de este domingo 7 de junio.
El exministro de Obras Públicas y exsenador colorado, indicó a los precandidatos y adherentes de Colorado Añetete que estos días que faltan para el domingo se encaren “con todo”. “Hablen con cada vecino, llamen a quien todavía no llamaron, movilicen a quien pueda movilizarse. Cada persona, cada voto importa”, manifestó.
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Finalmente, Wiens dijo: “los colorados quieren ver al partido fuerte de nuevo”. Señaló que “los precandidatos de la lista 6 están listos”.
“Son personas que trabajan, y que conocen a sus comunidades y que tienen ganas de hacer bien las cosas. A todos y a cada uno, de corazón”, remarcó el presidenciable colorado disidente.
Padrón
El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) confirmó 16.739 precandidaturas, distribuidas entre 623 precandidatos a intendentes, 8.058 candidatos a concejales titulares y 8.058 candidatos a concejales suplentes. El informe también revela que cerca del 4,2% de los aspirantes a intendencias son jóvenes y que las mujeres representan aproximadamente el 17% de las candidaturas a jefaturas comunales.
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También el TEP de la ANR informó que estarán disponibles 9.528 máquinas de votación, de las cuales 8.018 serán utilizadas en mesa, 1.020 quedarán como contingencia y 481 estarán destinadas a la capacitación de los electores.