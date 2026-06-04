Internas municipales: Wiens dice que el domingo “cada voto importa”

“Queridos amigos, candidatos a intendentes y concejales de la lista 6, gracias, de verdad. Sé lo que costaron estas semanas, los kilómetros, las reuniones en casa de los vecinos, las conversaciones a la intemperie, la lluvia, las horas, que nadie va a contar, pero que ustedes sí vivieron. Estamos llegando al tramo final. Este domingo elegimos si vamos a tener municipios que realmente funcionen más cerca de la gente, con personas preparadas para gobernarlos”.

Así refiere el mensaje del precandidato a presidente de la República para el 2028 por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, con miras a las internas municipales de este domingo 7 de junio.

El exministro de Obras Públicas y exsenador colorado, indicó a los precandidatos y adherentes de Colorado Añetete que estos días que faltan para el domingo se encaren “con todo”. “Hablen con cada vecino, llamen a quien todavía no llamaron, movilicen a quien pueda movilizarse. Cada persona, cada voto importa”, manifestó.

Lea más: Internas: Tribunal colorado garantiza “transparencia” y “garantías” para el “Día D”

Finalmente, Wiens dijo: “los colorados quieren ver al partido fuerte de nuevo”. Señaló que “los precandidatos de la lista 6 están listos”.

“Son personas que trabajan, y que conocen a sus comunidades y que tienen ganas de hacer bien las cosas. A todos y a cada uno, de corazón”, remarcó el presidenciable colorado disidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Padrón

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) confirmó 16.739 precandidaturas, distribuidas entre 623 precandidatos a intendentes, 8.058 candidatos a concejales titulares y 8.058 candidatos a concejales suplentes. El informe también revela que cerca del 4,2% de los aspirantes a intendencias son jóvenes y que las mujeres representan aproximadamente el 17% de las candidaturas a jefaturas comunales.

Lea más: Internas municipales: Todos los datos y dudas para el 7 de junio

También el TEP de la ANR informó que estarán disponibles 9.528 máquinas de votación, de las cuales 8.018 serán utilizadas en mesa, 1.020 quedarán como contingencia y 481 estarán destinadas a la capacitación de los electores.