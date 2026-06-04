Internas PLRA: Estigarribia carga contra Villalba y vaticina contundente victoria de Riveros

Este domingo, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de oposición de Paraguay, irá a elecciones internas en las que elegirá no solo a sus candidatos para los comicios municipales del próximo 4 de octubre, sino también a sus nuevas autoridades partidarias.

En 2026, el PLRA enfrentará su primera prueba electoral desde la dura derrota que sufrió a manos de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) en las elecciones generales de 2023, en las que la dupla presidencial que encabezaba el entonces presidente del PLRA, Efraín Alegre, perdió la pugna por el Palacio de López ante el candidato colorado Santiago Peña.

Además, el Partido Liberal vio reducido su número de bancas en el Congreso Nacional y perdió casi todas las gobernaciones que había conquistado en 2018.

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Una de las pocas victorias del PLRA en 2023 fue su conquista de la Gobernación de Central, el departamento más poblado del país, donde se alzó con la victoria el actual gobernador Ricardo Estigarribia, quien luego fundó el movimiento Nuevo Liberalismo dentro del PLRA. Este movimiento es uno de los que buscan hacerse con la presidencia del Partido Liberal el domingo, con Alcides Riveros como su candidato.

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Predicción para el domingo y nuevos dardos contra Villalba

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el gobernador Estigarribia vaticinó una victoria con “el 70 por ciento del electorado liberal” para Riveros este fin de semana y dijo creer que “el domingo no va a haber ganador o un perdedor, sino un Partido Liberal de pie y con nuevos ideales de luchar por los principios del partido”.

En la previa de las elecciones internas, el senador liberal Éver Villalba, candidato a presidente del PLRA por el movimiento Frente Radical, ha expresado en repetidas ocasiones preocupación por lo que su movimiento señala como vulnerabilidades en las máquinas de votación.

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Estigarribia, quien dijo recientemente confiar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y en las máquinas de votación, opinó que Villalba “no tiene acompañamiento del Partido” y que “lo único que le sobra es quejarse todo el día y tratar de ganar protagonismo en base a situaciones que de repente no corresponden”.

“Si (Villalba) tiene pruebas de que hubo fraude o está anticipando un resultado catastrófico para su candidatura, es problema de él, no nos interesa lo que pueda hacer”, añadió el gobernador.

El panorama para 2028

A pesar de las polémicas internas, Estigarribia dijo confiar en que, luego de las elecciones del domingo, habrá “unidad” dentro del PLRA para preparar un proyecto electoral que permita a los liberales “capitanear el barco” en las elecciones generales de 2028.

El de Estigarribia es uno de los nombres mencionados como potenciales candidatos de la oposición para la Presidencia de la República en 2028, pero al consultársele hoy sobre sus eventuales aspiraciones presidenciales, el gobernador de Central dijo estar “enfocado” en 2026.

Señaló que la estrategia que el PLRA o la oposición en general puedan plantear de cara a 2028 dependerá en gran medida de los resultados que arrojen las elecciones municipales de octubre de este año.

Afirmó tener “buena relación” con Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y líder del partido Yo Creo, y otro virtual candidato opositor para la Presidencia, e insinuó que estaría abierto a compartir una dupla presidencial con él, independientemente de quién la lidere.

Pero al mismo tiempo señaló que hay otros potenciales candidatos además de ellos dos e insistió en que sería prematuro entrar de lleno en discusiones sobre 2028 antes de las elecciones de este año.