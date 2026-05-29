Máquinas de votación: Estigarribia acusa a rivales de “abrir el paraguas”

Faltando poco más de una semana para las elecciones internas en las que partidos políticos de Paraguay elegirán a sus candidatos para los comicios municipales de octubre, persiste la controversia en torno a las máquinas de votación, sobre las cuales algunos sectores alegan tienen posibles vulnerabilidades que podrían llevar a fraudes electorales.

Dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de oposición del país - que el 7 de junio elegirá no solo a sus candidatos para las elecciones municipales, sino también sus nuevas autoridades partidarias – , algunas de las críticas más vehementes contra las máquinas provienen del movimiento Frente Radical, liderado por el senador Éver Villalba, candidato a presidente del partido.

Villalba y referentes de su movimiento han expresado preocupación por la posibilidad de que la información en los chips que incluye cada boleta de voto pueda ser adulterada y alegan que no se realizó una auditoría adecuada al código fuente del software con el que funcionan las máquinas, entre otros cuestionamientos.

Discusiones sobre máquinas son “irrelevantes”, afirma

En contraste, Ricardo Estigarribia, gobernador del departamento Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo del PLRA – rival de Frente Radical – volvió a minimizar hoy los cuestionamientos hacia las máquinas y acusó a sus adversarios internos en el Partido Liberal de “abrir el paraguas” ante una eventual derrota el 7 de junio.

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“Estamos muy tranquilos por el tema del control electoral”, dijo hoy el gobernador Estigarribia en conversación con ABC Cardinal, agregando que sus apoderados técnicos han acompañado el proceso de revisión de los dispositivos de votación que se llevó a cabo esta semana y “no encontramos que las máquinas estén adulteradas o no sean confiables”.

“Tengo que darle voto de confianza a la Justicia Electoral, estamos controlando y viendo que el proceso es normal y no hay adulteraciones”, subrayó.

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Estigarribia dijo considerar “irrelevante” la discusión en torno a las máquinas y pidió “dejar de lado estas peleas de chiquilines que hablan de fraude”.

“Embarrar la cancha”

Agregó que su movimiento está centrado en preparar su logística para el día de las internas y en idear una estrategia para el periodo posterior a la votación de la próxima semana, con el fin de buscar unidad dentro del Partido Liberal y de la oposición en general de cara a las elecciones municipales de octubre.

El líder de Nuevo Liberalismo opinó que los sectores que hablan de posibles fraudes con las máquinas de votación “están abriendo el paraguas” para justificar con el argumento de un fraude una eventual derrota la próxima semana y “embarrar la cancha” de cara para “volver a las papeletas” y a las listas cerradas en las elecciones generales de 2028.

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“A muchos senadores les va a costar volver en 2028 con este sistema (actual de listas desbloqueadas), entonces buscan la manera de embarrar”, dijo.