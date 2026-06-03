Internas PLRA: Entre el control al gobierno, los tibios silenciosos y los aliados al cartismo

El senador Ever Vilallba, aspirante a la presidencia del PLRA por la Lista 9 Frente Radical, convocó a conferencia de prensa para invitar a sus correligionarios a votar en masa en las internas partidarias a fin de renovar la agrupación.

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Pese a que hay siete candidatos, Villalba dijo que los liberales tendrán tres opciones para liderar el PLRA. En alusión al senador liberocartista Dionisio Amarilla (Lista 100 Diálogo Azul), dijo que este sector “propone una alianza con el gobierno actual”.

Por otro lado, Villalba dijo que su lista, en cuya chapa está el hijo de Efraín Alegre, sí propone una oposición radical que controle, que denuncie y que se constituya en la voz de la gente, “en la voz de la ciudadanía y recupere el protagonismo político del Partido Liberal”.

En alusión a Alcides Riveros, candidato de la Lista 3 Nuevo Liberalismo apoyado por el gobernador Ricardo Estigarribia, dijo que este sector solo “propone el silencio”.

“Invitamos a que vayan en masa a participar y podamos decir que a partir del 7 de junio el Partido Liberal está fuerte, que hay Partido Liberal para rato y empieza una nueva etapa”, dijo.

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Amenazas y denuncia de fraude pre-redactada

Villalba también denunció la existencia de una supuesta campaña para atacarlo a él y a su familia. Afirmó que incluso le hicieron llegar fotografías de sus hijos menores de edad. Sin embargo, no apuntó contra ningún sector ni responsabilizó a nadie. “Si están recurriendo a eso, es porque molesta que el auténtico liberalismo esté resurgiendo”, afirmó.

En cuanto a su rechazo a las máquinas de votación, bajó el tono de las denuncias y dijo que van a trabajar para garantizarle al ciudadano que su voto “vale”. Sostuvo que de todas las denuncias que presentaron ante la Justicia Electoral contra los aparatos en cuestión, “hemos logrado pasos importantes en este proceso”.

Dijo que de las 16 vías de vulneración que descubrieron “algunas ya se han mejorado”.

“Pero hay todavía muchas medidas de seguridad que se tienen que incorporar”, sostuvo.

“Las máquinas de votación es igual que vos tengas una casa y salgas de viaje y dejes el portón abierto y la puerta sin llave, y las ventanas abiertas. Tienes que confiar de que nadie va a entrar al lugar”, aseveró.

Finalmente al ser consultado si es verdad que ya están preparando una denuncia de posibles fraudes en caso de que los resultados le den como perdedor, dijo que la percepción que tienen es de un triunfo por amplio margen “Eso no está en nuestra agenda”, dijo finalmente.