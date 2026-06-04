Latorre se entera que salario mínimo no abastece a familias paraguayas y habla de analizarlo

El presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) insistió que supuestamente está a favor de revisar la fórmula de cálculo del ajuste del salario mínimo, que anualmente es anunciado a mediados de este mes, pero que ahora sugestivamente se viene postergando en coincidencia con que este domingo 7 de junio son las internas municipales, ya que centrales obreras calculan que el ajuste sería de menos de G. 70.000.

Latorre, que habló de una supuesta “prosperidad” a nivel macroeconómico; sin embargo, reconoció que dicha “bonanza” no llega al bolsillo de la mayoría de los compatriotas y que hay que buscar “entre todos” la forma de que eso cambie.

“El tema de la fórmula “Es una cuestión que va a ser debatida, un debate por todos los sectores. Mi visión es la siguiente: Que el el sueldo mínimo así como está ya no satisface la necesidad de la familia paraguaya”, sostuvo Latorre.

El titular de la Cámara Baja, que días atrás defendió que el presidente de la República, Santiago Peña es uno de los que inexplicablemente “ya está mejor”, luego de que en 6 años su fortuna creciese un 2400%, finalmente reconoció que esa no es la realidad de la mayoría de los paraguayos y hay que buscar una solución.

“Busquemos fórmulas, busquemos números, hagamos un gran debate, pero esa es la sensación que tengo cuando la gente me dice:‘Raúl, me cuesta llegar a fin de mes’ o ‘Raúl, cada vez es más difícil llenar el carrito del supermercado’, insistió Latorre.

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El mismo insistió en una supuesta “tremenda prosperidad en términos macroeconómicos, de inversión extranjera y oportunidades que se presentan” y que el “desafío como sociedad es que todos los paraguayos podamos crecer, y disfrutar de esa prosperidad”.

Sin embargo, el debate que promete Latorre en realidad suena más a promesa vacía, ya que convenientemente llega tarde a fin de no afectar las chances oficialistas de cara a las internas del domingo próximo.

También es tarde para plantear reformas a la Ley del cálculo de reajuste del salario mínimo, ya que la legislación vigente establece como plazo máximo para que el Ejecutivo decrete el aumento este 30 de junio.

Si se confirma el reajuste de solo G. 70.000, el salario mínimo legal vigente pasará de G. 2.899.048 a G. 2.969.048.