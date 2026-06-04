Ordenan prisión para pre candidato a concejal de Luque

El juez Agustín Delmás, decretó la prisión preventiva de Claudio Torres, teniendo en cuenta que el procesado ya cuenta con antecedentes penales por hechos similares y advirtió sobre un peligro latente de obstrucción.

Claudio Torres, quien estuvo en la Dirección de Territorios Sociales de la Municipalidad de Luque, está imputado por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, usurpación de funciones públicas, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

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El Ministerio Público lo vincula a un presunto esquema de venta irregular de inmuebles pertenecientes al municipio luqueño.

La defensa técnica del cartista solicitó la concesión de medidas alternativas a la prisión preventiva. Se argumentó que el acta de imputación del fiscal Augusto Ledesma carecía de firmeza y que Claudio Torres contaba con arraigo suficiente, ofreciendo para el efecto fianzas por varios inmuebles.

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No obstante, el juez Delmás rechazó el planteamiento al considerar que existen elementos de sospecha suficientes que vinculan al imputado con la causa, tales como declaraciones testimoniales y documentos oficiales remitidos por la propia Municipalidad de Luque.

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El magistrado argumentó que el político cartista ya cuenta con antecedentes penales por hechos similares y advirtió sobre un peligro latente de obstrucción a la investigación.

Asimismo, el juez ordenó que el lugar de reclusión, inicialmente, será en la Comisaría 29ª Central, ubicada en la compañía Tarumandy de Luque, donde ayer se dio por detenido.

En el documento se dispone un plazo máximo de 10 días en dicha dependencia policial; de no mediar una resolución judicial en contrario, el político cartista será trasladado de forma definitiva al Centro Nacional de Prevenidos mientras dure su proceso judicial.

De esta manera Claudio Torres, estará tras las rejas mientras se llevan adelante las elecciones internas simultáneas del próximo domingo 7 de junio.