Ejecutivo reglamenta el Presupuesto General de la Nación 2026

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5311, que tiene por objeto reglamentar la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2026 y, de esta forma, establecer el marco normativo para su correcta ejecución. Así lo informó esta mañana el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de un comunicado.

Uno de los aspectos centrales del documento es que concentra en el MEF la facultad de emitir las disposiciones reglamentarias, modificaciones, instructivos y autorizaciones necesarias para la aplicación del PGN este año.

Asimismo, aprueba la denominada “Guía de Normas y Procesos del PGN 2026”, organizada en 17 capítulos, que abordan aspectos centrales de la administración financiera del Estado, tales como el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el sistema presupuestario, las remuneraciones del personal y el sistema de inversión pública, reportó la citada cartera.

“El PGN 2026 fue diseñado bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados, priorizando las metas estratégicas del Gobierno y optimizando la asignación de los recursos públicos para mejorar la calidad de vida de la población, en un contexto de estabilidad macroeconómica y convergencia fiscal”, afirmó el Ministerio de Economía.

Los números para este año

El PGN 2026 fue promulgado por el presidente Santiago Peña el pasado 31 de diciembre, tras la sanción del Congreso que incorporó US$ 56 millones adicionales al proyecto original.

Con esos cambios, el presupuesto quedó fijado en G. 149,61 billones (casi US$ 19.000 millones), lo que implica un incremento equivalente al 12,3% en comparación con el PGN inicial de 2025.

Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, el proyecto recibió modificaciones que implicaron aumentos de fondos para diversas instituciones.

Entre ellas, el Ministerio de Salud Pública obtuvo una ampliación de G. 95.300 millones y el Tribunal Superior de Justicia Electoral registró un incremento de G. 10.000 millones en su asignación presupuestaria.

Más gastos para viajes y catering

La reglamentación se enmarca en un contexto de significativos incrementos presupuestarios aprobados en su momento, focalizados en ciertas partidas de gasto.

En concreto, algunos organismos experimentaron aumentos superiores al 300% en comparación con el presupuesto previamente aprobado, específicamente en rubros como viáticos, pasajes, gastos de viajes y catering.

Estos aumentos afectan a distintas entidades, incluyendo dependencias del Poder Ejecutivo como la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y la Secretaría Nacional de la Juventud.

