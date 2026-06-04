Ministro de la Corte denuncia amenazas tras filtración de borrador de votos

La denuncia sobre las amenazas recibidas tras la filtración del borrador de un proyecto de voto fue presentada por el ministro Víctor Ríos Ojeda a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la sesión plenaria ordinaria llevada a cabo este miércoles 3 de junio del corriente año.

“Nuestro sistema de funcionamiento es complejo y tiene algunos aspectos que hay que considerar. En lo personal, tuve una experiencia realmente triste porque lastimosamente hay casos en los que, de alguna forma, los borradores de votos sobre cómo resolver un caso, muchas veces se filtran”, expresó el integrante de la Sala Constitucional.

Lea más: Vuelta de Kattya: Ya están los votos y en cualquier momento sale la sentencia

Ríos Ojeda precisó que supuestamente una persona accedió al borrador del proyecto de un voto suyo y usó dicha información como excusa para empezar a amenazar. En ese sentido, el ministro de la Corte agregó que esta persona manifestó lo siguiente: “Si el ministro cambia el sentido de su borrador de voto terminará en la cárcel”.

Al respecto, el integrante del máximo tribunal resaltó que dichas expresiones no fueron realizadas por la persona en una rueda de conversación de colegas, sino que lo hizo a través de audios, en la secretaría y en los despachos de los ministros de la Corte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Modificar votos no es delito, afirma ministro Ríos

Ríos Ojeda calificó lo ocurrido como “realmente preocupante”, ya que no deberían filtrarse los borradores de votos de los ministros de la Corte, primero porque esos documentos no deberían ser divulgados; y, segundo, porque son solo borradores de proyectos.

Sobre el punto añadió que cuando se trata del primer voto o preopinante, el ministro prepara un proyecto, prepara un borrador, que luego va a los demás ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes pueden tener criterios distintos, en consecuencia, agregar razones que sus colegas no tuvieron en cuenta y ver otros aspectos que uno no tuvo en cuenta a la hora de preparar el proyecto original.

Lea más: Corte insta al Consejo de la Magistratura a modificar reglamento para conformar ternas

“Lógicamente uno puede modificar esto, no es ningún delito, así funcionan los cuerpos colegiados, para eso se debate, se discute, cada uno presenta su perspectiva, su proyecto, sus razones y uno puede ir modificando sus posturas originales”, enfatizó Ríos.

En ese sentido cuestionó que existan quienes se consideran que tienen todo el derecho del mundo de agraviar gratuitamente a cualquier ministro, agraviar inclusive por una idea original que prepara en un proyecto de voto, pero sobre todo que se acceda fácilmente a borradores de los votos en el máximo tribunal.

Investigación sobre expediente del caso

Al finalizar su denuncia, el ministro Víctor Ríos informó al pleno de la Corte que en el expediente donde se habría filtrado su borrador de voto solicitó una investigación que actualmente ya está en curso.

“Son prácticas que definitivamente no deben seguir porque verdaderamente viene a contaminar innecesariamente el buen funcionamiento del Poder Judicial y especialmente la Corte”, remarcó el integrante de la Sala Constitucional del máximo tribunal.

Lea más: Erico Galeano recurre a la Corte buscando anular su condena a 13 años de cárcel

Las declaraciones del ministro Víctor Ríos Ojeda fueron realizadas como respaldo a la moción del ministro Manuel Ramírez Candia, quien solicitó una investigación preliminar con relación al presunto cobro a cambio de resoluciones judiciales, según denunció la abogada Cleci Nymann al medio digital El Observador.

Ríos Ojeda consideró las manifestaciones de la letrada como expresiones muy fuertes, agraviantes y escarnecedores y ameritan la intervención de la máxima instancia judicial.

Voto electrónico sería la solución

Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido con el ministro Víctor Ríos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón, destacó que la mayor ventaja del expediente electrónico es que el paso de los votos se mantiene solo en el sistema, evitando así la filtración del sentido de cada voto, que suele darse en el formato papel.

Martínez Simón celebró que el ministro denunciante haya solicitado la investigación del expediente y suscribió con Ríos la prerrogativa que tiene un magistrado de cualquier fuero, de cualquier instancia, de hasta el momento de firmar la sentencia, cambiar de criterio.

Lea más: Corte anula sobreseimiento definitivo de Hernán Rivas

“El voto implica la expresión de la opinión. Cuando se hace el borrador, normalmente se mantiene, pero nada impide que cuando leamos los votos de los demás colegas, nos convenzamos del sentido contrario o de ajustar la terminología o los fundamentos. El derecho de modificar voto hace a la esencia del acto de juzgamiento”, finalizó el presidente del máximo tribunal.