Internas: PLRA inscribió 37.614 aspirantes a intendente, concejales y cargos partidarios

El Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) informó de un total de 37.614 candidatos a cargos partidarios y precandidatos a cargos municipales.

A diferencia de la ANR, el PLRA no tiene candidatos en todos los 263 distritos del país. Inscribió un total de 277 precandidatos a intendentes y 7.836 precandidatos a concejales en 226 municipios (Ver el cuadro).

Actualmente el PLRA considera que tiene 77 intendentes salientes y aspira a retener y conquistar 100 municipios. La agrupación cuenta con 1.531.856 afiliados.

Presidencia, Directorio y Convención

Por otro lado, las cifras crecen exponencialmente cuando hablamos de los candidatos inscriptos para presidir la agrupación, integrar sus principales órganos, su Convención Nacional y sus autoridades locales en todo el país.

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Cuenta con siete listas, con chapas de tres miembros, para presidir el PLRA por los próximos cinco años (Ver la imagen abajo).

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Los candidatos con más chances de dirigir el partido son Alcides Riveros (Lista 3 Nuevo Liberalismo) y Ever Villalba (Lista 9 Frente Radical). Por otra parte, Dionisio Amarilla (Lista 100 Diálogo Azul) integraría la tercera fuerza y el brazo liberocartista. El titular saliente es Hugo Fleitas quien terminó el mandato del destituido Efraín Alegre.

Igualmente, tiene cuatro listas, también con chapas de tres miembros cada una, para la Presidencia de la Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA). Dicho organismo, según el estatuto partidario, debería administrar el 10% del aporte estatal que recibe la agrupación. En sus internas solo pueden participar afiliados menores de 30 años.

Para integrar el Directorio Nacional del PLRA, de 30 miembros, se registran un total de 299 candidatos en siete listas.

Por otra parte se registran 2.439 candidatos a integrar la Convención Nacional Partidaria, la máxima autoridad de la agrupación que en su última reunión habilitó 596 miembros. Estos representantes definen alianzas presidenciales, acuerdos electorales, sanciones y otros.