Ríos sobre reunión secreta: “Cada ministro tendrá que decidir qué hacer”

Víctor Ríos ya expresó anteriormente que considera que esta reunión secreta con ministros de la Corte, el presidente Santiago Peña y Horacio Cartes no fue “saludable” y “afecta la autonomía. En entrevista para ABC TV señaló que sigue pensando lo mismo e hizo énfasis en que no emitirá opiniones sobre casos puntuales debido a que puede eventualmente intervenir en ellos.

“Lo que tiene que ver con casos particulares de los eventuales participantes de la reunión, tendrá que decidir cada ministro qué hacer. Veremos qué hacen las partes al respecto”, manifestó.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia señaló que ellos deberán decidir en qué causas continúan, sobre todo tras este encuentro y la confirmación de la participación de Cartes. Es decir, cada uno deberá ver si apartarse o no de las causas que afecten a Cartes o sus allegados.

“Cualquier eventual conflicto que derive de esto, por ahí tengo que resolver, así que no puedo de ninguna manera expresar ninguna opinión”, manifestó.

Los “excluidos” de la reunión secreta

Anteriormente, cuando no existían confirmaciones, el ministro había hecho énfasis en que esperaba que no se confirme ese encuentro. Había señalado que la “participación de personas que no tienen responsabilidad institucional no es saludable y afecta a la autonomía de los poderes”.

El integrante de la Sala Constitucional del máximo tribunal había dicho que esperaba que no se confirme la reunión secreta y aclaró que él siquiera fue invitado y que además de él tampoco participaron del encuentro los ministros Gustavo Santander Dans (también integrante de la Sala Constitucional) y el ministro Manuel Ramírez Candia (miembro de la Sala Penal).

