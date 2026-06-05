Villarrica: en sesión exprés aceptan renuncia de intendente y designan a su reemplazo

La renuncia de Magín Benítez fue presentada formalmente durante la mañana ante la Junta Municipal de Villarrica en cumplimiento de las disposiciones electorales vigentes, que obligan a los intendentes que buscan la reelección a separarse anticipadamente del cargo.

No obstante, la dimisión recién se hará efectiva el 3 de julio, fecha límite establecida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para los jefes comunales que pretenden competir nuevamente en las elecciones municipales previstas para octubre de este año.

Pese a que aún resta casi un mes para que la renuncia entre en vigencia, la Junta Municipal decidió tratar de inmediato la nota y avanzar también con la designación de la autoridad que asumirá la administración comunal durante el período de campaña electoral. La sesión extraordinaria fue convocada rápidamente después de que el documento ingresara oficialmente al legislativo municipal y contó con el quórum mínimo requerido para sesionar.

Participaron de la plenaria los concejales colorados Ovidio Cuevas y Guadalupe Alfaro, además de los liberales Blas Garcete, Saúl Marecos, Fabiola Torres, Luis Silva y Marcelino Garcete.

Estuvieron ausentes los concejales colorados Wilfrido Portillo, Óscar Portillo, Diego Bogado, Esteban Torres y Alfredo Toledo

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Con el voto favorable de los siete ediles presentes, Cuevas fue electo por unanimidad como intendente interino y asumirá oficialmente una vez que la renuncia de Benítez se haga efectiva.

Tras presentar su dimisión, Benítez explicó que la decisión responde al cumplimiento de la normativa electoral y aseguró que el objetivo es garantizar una transición ordenada dentro de la administración municipal.

El jefe comunal señaló que la anticipación en la elección de su reemplazante permitirá conformar con tiempo un equipo de transición que pueda interiorizarse sobre la situación administrativa de la Municipalidad antes del traspaso de mando.

Indicó además que la decisión ya venía siendo conversada entre los concejales y que existía consenso con un sector respecto a que el presidente de la Junta Municipal fuera quien asumiera interinamente el Ejecutivo comunal.

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Benítez recordó que cuando resultó electo en 2021, su equipo tuvo dificultades para acceder a información administrativa durante el proceso de transición, situación que —según dijo— busca evitar en esta oportunidad para no afectar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Por su parte, Ovidio Cuevas defendió la legalidad del procedimiento y rechazó las críticas de quienes consideraron apresurada la designación.

Explicó que la nota de renuncia ingresó alrededor de las 09:00 y que inmediatamente se convocó a una sesión extraordinaria para tratar el documento. Añadió que todos los concejales fueron notificados, aunque algunos no pudieron asistir.

“Estas cuestiones son decisiones políticas y quien consigue los votos es quien resulta electo”, expresó Cuevas, al destacar la decisión tomada por sus colegas para asumir la conducción temporal de la Municipalidad.

El futuro intendente interino también dijo que la sesión se desarrolló con la cantidad de miembros exigida por la ley y afirmó que todos los actos realizados durante la jornada cuentan con plena validez legal.