Elecciones internas: “Los votos no deberían negociarse por dinero o favores”, dice el cardenal

A horas de las elecciones internas previstas para este domingo, el cardenal Adalberto Martínez se refirió al proceso electoral y afirmó que los votos no deberían negociarse a cambio de dinero, prebendas, favores, regalos o beneficios particulares.

Durante un mensaje pronunciado en la Catedral Metropolitana de Asunción, Martínez señaló que el ejercicio del voto representa una responsabilidad cívica que debe asumirse con libertad y conciencia.

El cardenal sostuvo que los ciudadanos deben priorizar el bien común al momento de acudir a las urnas y evaluar quiénes son las personas más aptas para responder a las necesidades de las ciudades y municipios.

“Las conciencias no se compran ni se venden, y los votos no deberían negociarse a cambio de dinero, prebendas, favores, regalos o beneficios particulares”, expresó. Añadió que el voto constituye una expresión de libertad, responsabilidad y compromiso con el futuro de la comunidad.

Lea más: Elecciones internas: estas son las tres formas de verificar tu voto

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mensaje a candidatos y futuros electos

Martínez también dirigió un mensaje a quienes aspiran a cargos públicos. Indicó que la política debe orientarse al servicio de la ciudadanía y no a la búsqueda de privilegios o beneficios personales.

En ese sentido, señaló que quienes resulten electos no deberían acceder a espacios para servirse del poder, sino para servir a la población que depositó su confianza mediante el voto.

Lea más: TREP: ¿A qué hora se sabrían los resultados de las elecciones internas?

Desigualdad, hambre y situación regional

Por otra parte, el cardenal expresó preocupación por las desigualdades en el acceso a los alimentos y mencionó que muchas familias enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, mientras en otros sectores se desperdician alimentos.

También hizo referencia a la situación que atraviesa Bolivia debido a conflictos sociales y destacó la asistencia humanitaria enviada desde Paraguay mediante instituciones estatales para apoyar a las poblaciones afectadas.