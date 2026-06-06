Política
06 de junio de 2026 a la - 17:57

Elecciones internas: “Los votos no deberían negociarse por dinero o favores”, dice el cardenal

El cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, habla durante la inauguración del hotel del Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) este martes, en Ypané (Paraguay). Martínez bendijo a la selección Albirroja que disputará el Mundial 2026, en otro ejemplo del júbilo que ha despertado en este país el retorno del equipo de mayores a la máxima cita del balompié luego de 16 años de ausencia.
El cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, habla durante la inauguración del hotel del Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) este martes, en Ypané (Paraguay). Martínez bendijo a la selección Albirroja que disputará el Mundial 2026, en otro ejemplo del júbilo que ha despertado en este país el retorno del equipo de mayores a la máxima cita del balompié luego de 16 años de ausencia.Presidencia de Paraguay

El cardenal Adalberto Martínez instó a la ciudadanía a ejercer un voto libre, consciente y responsable en las elecciones internas. Sostuvo que los votos no deben negociarse a cambio de dinero, favores, regalos o beneficios particulares.

Por ABC Color

A horas de las elecciones internas previstas para este domingo, el cardenal Adalberto Martínez se refirió al proceso electoral y afirmó que los votos no deberían negociarse a cambio de dinero, prebendas, favores, regalos o beneficios particulares.

Durante un mensaje pronunciado en la Catedral Metropolitana de Asunción, Martínez señaló que el ejercicio del voto representa una responsabilidad cívica que debe asumirse con libertad y conciencia.

El cardenal sostuvo que los ciudadanos deben priorizar el bien común al momento de acudir a las urnas y evaluar quiénes son las personas más aptas para responder a las necesidades de las ciudades y municipios.

“Las conciencias no se compran ni se venden, y los votos no deberían negociarse a cambio de dinero, prebendas, favores, regalos o beneficios particulares”, expresó. Añadió que el voto constituye una expresión de libertad, responsabilidad y compromiso con el futuro de la comunidad.

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Mensaje a candidatos y futuros electos

Martínez también dirigió un mensaje a quienes aspiran a cargos públicos. Indicó que la política debe orientarse al servicio de la ciudadanía y no a la búsqueda de privilegios o beneficios personales.

En ese sentido, señaló que quienes resulten electos no deberían acceder a espacios para servirse del poder, sino para servir a la población que depositó su confianza mediante el voto.

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Desigualdad, hambre y situación regional

Por otra parte, el cardenal expresó preocupación por las desigualdades en el acceso a los alimentos y mencionó que muchas familias enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, mientras en otros sectores se desperdician alimentos.

También hizo referencia a la situación que atraviesa Bolivia debido a conflictos sociales y destacó la asistencia humanitaria enviada desde Paraguay mediante instituciones estatales para apoyar a las poblaciones afectadas.