Presidente del PLRA llama a votar para “dar vuelta la página y empezar una nueva historia”

En un mensaje a los más de 1.500.000 afiliados de la agrupación, Hugo Fleitas hizo un saludo a todo el pueblo liberal y felicitó a los “casi 39.000″ aspirantes a intendentes, concejales y candidatos cargos de autoridades partidarias que pugnarán mañana domingo.

También felicitó la organización de la campaña realizada y a las personas que colaboraron y ayudaron a la organización de los comicios “con total imparcialidad y transparencia del proceso hasta este momento”.

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Fleitas, aunque no lo mencionó por la veda de la propaganda electoral, apoya al movimiento Nuevo Liberalismo, cuyo candidato a presidir el PLRA es Alcides Riveros, quien a su vez es respaldado por el líder de este sector, el gobernador de Central y aspirante presidencial 2028, Ricardo Estigarribia.

El principal rival de Riveros es Ever Villalba, por el Frente Liberal, quien plantea que el PLRA confronte al gobierno, controle el gasto público y denuncie la corrupción en forma más activa. Este acusa al Nuevo Liberalismo de guardar silencio ante el cartismo mientras que a su otro contrincante, el senador liberocartista Dionisio Amarilla, lo cuestiona por buscar aliar el partido a Horacio Cartes y a Santiago Peña.

Insta a la participación

Fleitas en su mensaje también instó a la participación en los más de 500 locales electorales habilitados del PLRA tanto en Paraguay como en en el exterior.

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“Demostrar de esa forma la fuerza y la mística que siempre le ha caracterizado al partido y desde las cinco de la tarde dar vuelta la página y empezar una nueva historia que nos lleve a la unidad partidaria, a la unidad de toda la oposición paraguaya para los grandes desafíos de esa forma de volver la esperanza y los sueños a todo el pueblo paraguayo”, sentenció.

Concluida la interna, el juzgamiento, la proclamación de ganadores y la toma de mando, Fleitas entregará así el mando partidario a las nuevas autoridades del PLRA.

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El titular saliente fue la chapa de Efraín Alegre en las internas liberales del 2021 pero colaboró en la destitución de Alegre en la Convención liberal de agosto de 2023 después que este último perdiera las elecciones presidenciales por tercera vez. Previamente había sido derrotado por Horacio Cartes en 2013 y por Mario Abdo Benítez en 2018.

Desde el 2012 el PLRA ha estado enfrascada en luchas de poderes entre Efraín Alegre y Blas Llano, lo que para muchos referentes dejó al partido en crisis.