Así se desarrollan las internas tras apertura de colegios electorales en Encarnación

La jornada de internas simultáneas en la ciudad de Encarnación arrancó con los comicios de la ANR como protagonistas, debido al caudal electoral, como también porque el PLRA y los partidos del tercer espacio definieron alianzas y candidatos únicos.

La capital departamental es el noveno territorio nacional con más electores habilitados para las internas con 48.789 votantes.

Para celebrar las internas se habilitaron 3 colegios electorales. El Centro Regional de Educación de Encarnación (CREE), con más de 104 mesas para 36.200 afiliados, es el local más importante de la ciudad.

Otros locales de la ANR son el colegio John F. Kennedy, con 31 mesas y el Colegio Mariscal López de Cuatro Potrero con 5.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/06/03/estos-seran-los-nueve-locales-habilitados-para-las-internas-en-encarnacion/

El Comisario General Inspector Hilario Godoy, indicó que más de 800 uniformados estarán dispuestos para los dispositivos de seguridad. La prioridad será en los locales donde las internas están más exaltadas, como Jesús y Tomás Romero Pereira, a parte de Encarnación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Elecciones internas

El séptimo departamento tiene 30 distritos, de los cuales en 18 los intendentes actuales pugnan por la reelección.

De estos, 12 son de la ANR; uno por Fuerza Republicana y 11 de Honor Colorado; cuatro por el PLRA y 2 por Alianzas.

En el caso de Encarnación, el jefe comunal Luis Yd (Alianza) ya cumplió los dos periodos consecutivos habilitados por lo que no es candidato.

La capital departamental tiene siete candidatos, de los cuales cuatro participan por las internas coloradas y tres son candidatos únicos.

Los elegibles del Partido Colorado son Sebastián Remezowski (HC), Eduardo Florentín (Añetete), Diego Aquino (FR) y Ronald Bruno Urbina (Redención Colorada).