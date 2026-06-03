Estos serán los nueve locales habilitados para las internas en Encarnación

Los comicios internos partidarios para definir las candidaturas para las elecciones municipales se desarrollarán en simultáneo este domingo 7 de junio. La ciudad de Encarnación tiene habilitados cerca de 65.000 electores, según datos de la oficina regional de la Justicia Electoral.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) tendrá tres locales habilitados, en los que dispondrá de 140 máquinas para 140 mesas. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) contará con 40 máquinas que se dispondrán en cinco locales, con 40 mesas respectivamente.

Entretanto, los partidos de la tercera fuerza tendrán 13 mesas, que estarán en un único local: la Escuela República Argentina, ubicada en el barrio Buena Vista de la ciudad.

En este último caso, tendrán sus mesas de votación el Partido Convergencia Popular Socialista; Partido Cruzada Nacional; Partido de la Juventud; Partido Participación Ciudadana; Partido del Movimiento al Socialismo; Partido Demócrata Cristiano; Partido Demócrata Progresista; Partido Nacional Unámonos; Partido Patria Querida; Partido Patriotas Independientes; Partido Popular Tekojoja; Partido Revolucionario Febrerista; y el Partido Yo Creo Conciencia Democrática Nacional.

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Internas coloradas

El Partido Colorado tendrá su sede principal en el Centro Regional de Educación de Encarnación (CREE) “General Patricio Escobar”, donde tendrá 104 mesas, entre las cuales estiman que están habilitados 350 electores por cada una. La institución educativa se encuentra en la calle Mariscal Estigarribia, entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen.

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El segundo local es la Escuela John F. Kennedy, que contará con 31 mesas. Está ubicada sobre la ruta PY01 y la calle Nuestra Señora de la Asunción, en el barrio John F. Kennedy. La tercera locación será el Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López, que contará con 5 mesas. Está ubicado sobre la calle Julio Oreggioni, en el barrio Cuatro Potrero.

La ANR tendrá 49.000 habilitados a sufragar. Para la Intendencia Municipal postula a cuatro candidatos. Los elegibles son Sebastián Remezowski (HC), Eduardo Florentín (Añetete), Diego Aquino (FR) y Ronald Bruno Urbina (Redención Colorada).

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Internas liberales

En el caso del PLRA, su candidato, Carlos Pereira Rieve, es consensuado en una alianza que suma a partidos del tercer espacio para pugnar en las elecciones municipales. La alianza está integrada por el PLRA, Patria Querida, Yo Creo, País Solidario, Participación Ciudadana, Encuentro Nacional, Cruzada Nacional, Unámonos, Partido Demócrata Cristiano, Tekojoja, Partido Revolucionario Febrerista, Convergencia Nacional y Unace.

Para la lista de concejales se presentan movimientos diferentes y también se eligen autoridades del directorio partidario.

El principal local será la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, filial Itapúa, ubicada sobre la calle Antequera, en la esquina de Tomás Romero Pereira. Contará con 26 mesas y un promedio de 400 electores habilitados por cada mesa. El segundo local será el Colegio San Isidro, ubicado en el barrio San Isidro, que tendrá 5 mesas.

En el barrio Santo Domingo estará habilitada la escuela N° 509 Domingo Robledo, que contará con 5 mesas. En el barrio Chaipé estará como local de votación el Colegio Nueva Esperanza, con 3 mesas. Por último, la compañía Cerrito tendrá un local con una mesa en la escuela N° 812 Paulo Rotter.

El Partido Liberal tendrá cerca de 16.000 habilitados a votar para estos comicios.

Las responsables de la oficina regional de la Justicia Electoral manifestaron que las máquinas de votación y los kits llegarán este miércoles a las 19:00.