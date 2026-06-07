Caacupé: Christian Bedoya obtuvo el 64% y será candidato a intendente de la ANR

Con una ventaja clara y en una jornada electoral ya cerrada, Christian Bedoya se consolidó como ganador de las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) para la Intendencia Municipal de Caacupé, según la divulgación oficial del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Con el 100% de las mesas instaladas y procesadas (61 en total), Bedoya alcanzó 7.331 votos, equivalentes al 64,75%, superando ampliamente a su principal oponente.

En segundo lugar quedó Rubén Bobadilla, del sector Honor Colorado R, quien obtuvo 3.564 votos (31,48%).

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Importante participación

El informe oficial detalla además una participación del 52,70%, con un total de 11.322 votos emitidos, además de 412 votos en blanco y 15 votos nulos, en una jornada que transcurrió con relativa normalidad en los locales de votación de la ciudad.

Con este resultado, la ANR define a su candidato a intendente de Caacupé de cara a las elecciones municipales de octubre, en un escenario político en el que el oficialismo colorado buscará recuperar tras dos periodos de gobierno liberal uno de los distritos clave del departamento de Cordillera.

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