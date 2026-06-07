“No me di cuenta”, dice coordinador electoral tras denuncia de presunta inducción al voto en Caacupé

El coordinador del Registro Electoral en la escuela Dr. Raúl Peña, de Cabañas, Roque Cabrera, indicó que no se percató de una presunta inducción al voto reportada por varios electores.

Cabrera manifestó que, durante el desarrollo de la jornada, no recibió reportes formales sobre el hecho y que tampoco observó personalmente la situación. Sin embargo, admitió que, de haberse detectado, correspondía una intervención inmediata, ya que cualquier acción que pueda interpretarse como inducción o direccionamiento del voto constituye una falta a las normas electorales y atenta contra la libertad del sufragio.

Lea más: Elecciones internas: Fiscalía reporta incidentes, detenidos y acreditaciones falsas

Las declaraciones del coordinador generaron malestar entre algunos votantes, quienes consideran preocupante que una situación denunciada por ciudadanos haya pasado inadvertida para las autoridades encargadas del control electoral. Los denunciantes sostienen que justamente la función de los coordinadores y responsables del proceso es garantizar que las elecciones se desarrollen sin presiones, influencias externas ni prácticas que puedan comprometer la voluntad del elector.

A criterio de los ciudadanos, el hecho deja en evidencia falencias en los mecanismos de fiscalización dentro del local de votación, especialmente en una jornada en la que miles de personas acudieron a las urnas para participar en las internas municipales. Señalaron que, si este tipo de situaciones no son detectadas a tiempo durante unas elecciones internas, existe preocupación sobre lo que podría ocurrir en procesos electorales de mayor envergadura.

Lea más: Internas ANR: incidente y denuncias contra el cartismo en Asunción

La controversia cobra mayor relevancia debido a que un caso similar también fue reportado en la escuela Teniente Fariña. En ese local, electores denunciaron situaciones relacionadas con el acompañamiento de votantes y posibles orientaciones al momento de sufragar, lo que obligó a la intervención de las autoridades electorales y policiales para evitar inconvenientes mayores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reiteración de denuncias en distintos locales de votación del distrito reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles y la presencia de las autoridades dentro de los recintos electorales.

Los cuestionamientos apuntan a que la transparencia del proceso no solo depende de la existencia de normas, sino también de la capacidad de quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir.