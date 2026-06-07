Con intensa participación arrancan las internas en Villarrica

En el Centro Regional de Educación Natalicio Talavera (CRENT), uno de los principales centros de votación de la ciudad, se registra un importante movimiento de afiliados desde las primeras horas de la mañana.

Aunque algunas mesas experimentaron una demora de aproximadamente 15 minutos para su habilitación definitiva, el proceso electoral se desarrolla con normalidad y sin reportes de incidentes. Los primeros votantes pudieron acceder a las máquinas de votación poco después de completarse la instalación de los equipos y la conformación de las mesas receptoras de votos.

A una hora de la apertura oficial de los locales, el flujo de electores ya es intenso en el CRENT, donde se observa una constante llegada de afiliados que buscan participar de la jornada electoral.

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Funcionarios electorales y miembros de mesa reportaron que las máquinas de votación están operando correctamente tras el proceso de testeo realizado durante la tarde del sábado en todos los locales habilitados.

El Centro Regional de Educación Natalicio Talavera es uno de los puntos neurálgicos de estas internas partidarias debido a la cantidad de electores que concentra. En este local fueron habilitadas 44 mesas receptoras de votos para los afiliados de la Asociación Nacional Republicana (ANR), además de cinco máquinas de contingencia destinadas a responder ante cualquier eventualidad técnica.

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El CRENT forma parte de los tres centros habilitados por el Partido Colorado en la capital guaireña, junto con el Liceo Manuel Ortiz Guerrero y la Escuela San Miguel del Este.

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Según datos de la Justicia Electoral, la ANR cuenta con unos 45.000 afiliados habilitados para sufragar en Villarrica, distribuidos en un total de 91 mesas receptoras de votos.

Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) desarrolla sus internas en la Escuela Ramón Indalecio Cardozo y en la Escuela Cervantes, donde también se registra movimiento constante de electores.

Asimismo, los afiliados de siete partidos y movimientos políticos minoritarios acuden a la sede del Registro Electoral de Villarrica para participar de sus respectivas elecciones internas.