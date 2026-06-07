El “pequeño” olvido de Lucho Zacarías en plena votación

Además de peleas o conflictos internos, las elecciones internas municipales también dejaron este domingo una curiosa anécdota en Alto Paraná. El protagonista fue Justo “Lucho” Zacarías, actual director paraguayo de Itaipú y referente político de la zona, quien llegó hasta su local de votación dispuesto a sufragar, pero se encontró con un inesperado inconveniente.

Cuando se disponía a realizar los trámites previos para emitir su voto, justo frente a los miembros de mesa, se percató de que no tenía consigo su cédula de identidad, documento obligatorio para sufragar.

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Entre risas y ante la presencia de correligionarios y miembros de la prensa, exclamó: “No traje mi cédula, qué pelada, boludo”.

La frase generó carcajadas entre los presentes. Tras confirmar que había olvidado su documento, el director paraguayo de Itaipú decidió retirarse momentáneamente del proceso de votación y solicitó a personas de su entorno que fueran a buscar la cédula en su mochila.

Sonriendo, señaló que aprovecharía ese momento para conversar con dirigentes, simpatizantes y correligionarios que se encontraban en el local de votación.