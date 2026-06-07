Elecciones municipales: Dos diputados medirán fuerzas en Encarnación

El diputado cartista Sebastián Remezowski ganó por amplia ventaja en las internas del Partido Colorado y de esta manera se medirá fuerza con el también diputado liberal Carlos Pereira, quien es candidato único de la oposición encarnacena.

Lea más: Itapúa: cierran jornada electoral interna simultánea con algunos incidentes menores

En carpas coloradas cuatro candidatos se presentaron en las internas. El diputado cartista Sebastián Remezowski quedó en primer lugar con el 75 por ciento de los votos.

En segundo lugar quedó Eduardo Florentín con el 12 por ciento de los votos, en tercer lugar quedó Diego Rafael Aquino con el 9% y muy rezagado llegó David Bruno Urbina con el 0,81 por ciento.

Lea más: Encarnación: Tiene siete aspirantes a intendente

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la ciudad el Partido Colorado tuvo 140 mesas electorales y se llegó a 40 por ciento de participación.

Diputados candidatos a Intendente no necesitan renunciar

Por otro lado, en carpas aliancistas hubo 40 mesas instaladas en Encarnación y se llegó al 26% de participación.

Ni Remazowski ni Pereira necesitan renunciar a sus cargos para hacer proselitismo con miras en las elecciones del 4 de octubre. Solo el que sea electo intendente deberá dejar su banca en la Cámara Baja.