Elecciones municipales: Hernán Ysidro Rivas sigue en carrera

Pese a su cuestionada gestión frente a la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas ganó las internas del Partido Colorado en ese distrito de Itapúa, por 2.616 votos, un 38 por ciento de los votos.

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En segundo lugar quedó Roland Villaverde (Añetete), quien obtuvo 2.210 votos, un 32 por ciento del total. El tercer puesto fue para Jorge Dávalos (Causa Republicana), con 1.803 votos, un 26 por ciento de los votos. Hubo 201 votos en blanco, 19 votos nulos.

Hernán Ysidro Rivas enfrentará a Concepción Martínez

El Partido Colorado instaló en Tomás Romero Pereira, 40 mesas de votación. Allí, en estos comicios se tuvo un 26 por ciento de participación.

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De esta manera, en las elecciones del 4 de octubre próximo, la ciudadanía de Tomás Romero Pereira elegirá para la Intendencia, entre el colorado cartista Hernán Ysidro Rivas y el candidato único de la oposición, Concepción Martínez Cristaldo, actual concejal.