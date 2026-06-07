Elecciones Municipales: jornada electoral transcurre con normalidad en San Ignacio

En la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones, se habilitaron cuatro locales de votación para esta jornada electoral, la cual se está desarrollando sin ningún inconveniente y las actividades comenzaron puntualmente a las 7:00.

Para los afiliados de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se destinaron dos centros de votación, dado que en este distrito se registran 15.065 personas afiliadas.

Se trata de la Escuela N.º 702 San Ignacio de Loyola, con 26 mesas receptoras de votos para 9.115 electores, y del Colegio Nacional Rigoberto Caballero, habilitado con 17 mesas para un total de 5.950 electores. En esta zona, hacia el mediodía se registró una participación del 40% del padrón correspondiente a este partido.

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Por otra parte, los miembros Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) emitirán su sufragio en la Escuela N.º 152 San Roque González de Santa Cruz, establecimiento que cuenta con un padrón de 7.098 personas habilitadas para votar.

Por su parte, los integrantes de la tercera fuerza política sufragarán en la Escuela N.º 392 Santo Ángel, donde se instalaron 5 mesas de votación.

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En San Juan Bautista

En la capital del departamento de Misiones, tras un inicio tenso, el ambiente se tornó más tranquilo, contando con una afluencia considerable de electores.

El local habilitado para la ANR es el Colegio Nacional Víctor Natalicio Vasconsellos, donde se dispusieron 34 mesas para 11.800 afiliados; hasta el mediodía, el 44% de ellos ya había acudido a sufragar.

Mientras tanto, en la Escuela Agustín Pío Barrios solo se había registrado el 11% de participación, sobre un total de 7.500 personas habilitadas. En esta institución se instalaron 19 mesas de votación: 16 destinadas a adultos de 30 años en adelante y 3 reservadas para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.