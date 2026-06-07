Elecciones Municipales: sin inconvenientes en San Miguel y Villa Florida

Puntualmente a las 7:00 se dio inicio a la jornada electoral en la ciudad de San Miguel, departamento de Misiones, donde se habilitaron tres recintos de votación para los distintos partidos y movimientos políticos.

Uno de ellos corresponde a los afiliados de la Asociación Nacional Republicana (ANR), cuyo centro de votación es el salón municipal. Allí se dispusieron 10 mesas receptoras de votos para un total de 3.200 personas habilitadas, y se observa una gran cantidad de electores que se han acercado para emitir su sufragio.

En este distrito compiten Sergio Ramírez y Éver Zorrilla, ambos integrantes del movimiento Honor Colorado.

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El primero cuenta con el respaldo del senador nacional Derlis Maidana, mientras que Zorrilla es apoyado por el diputado Carlos Arrechea, ambos agrupaciones políticas de la zona.

El polideportivo San Roque González fue destinado a los electores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con 4 mesas para 1.200 afiliados. En tanto, para la tercera fuerza política —correspondiente a Yo Creo – Tekokoja— se habilitó el local del Registro Electoral.

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Villa Florida

En este municipio, conocido como el portal de Misiones, la jornada comenzó con una demora de 10 minutos, debido a inconvenientes surgidos durante la integración de las mesas de votación.

Aquí se enfrentan Susana Verza, por el movimiento Honor Colorado, y Pascual Castiñeira, representante del movimiento Colorado Añetete.

El retraso se produjo porque no se presentaron algunos de los miembros titulares asignados a la lista de Castiñeira, por lo que fue necesario convocar a los suplentes correspondientes para completar la conformación de las mesas.

En esta localidad también quedaron habilitados tres centros de votación: para la ANR, la Escuela General José Eduvigis Díaz, con 7 mesas y capacidad para 2.306 electores; para el PLRA, el tinglado municipal, con 4 mesas destinadas a 1.300 personas; y para el partido Yo Creo, la sede del Registro Electoral, con una mesa instalada.