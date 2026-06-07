Elecciones municipales: partidos políticos definen candidatos y autoridades partidarias en Ayolas

En el caso de la Asociación Nacional Republicana (ANR), los comicios se desarrollan en la Escuela Básica N.º 1915 “Agustín Pío Barrios”, donde se habilitaron 30 mesas de votación para atender a unos 10.300 electores. Tres agrupaciones internas compiten por definir su candidato a la Intendencia y la Junta Municipal ayolense: el movimiento Honor Colorado impulsa a Christian Rolón (ANR - HC), exjefe de Gabinete de la Municipalidad local; el sector Añetete postula al excartista José Mutti ( ANR - Añetete), actual funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); mientras que Fuerza Republicana presenta a Gabriel Alfonzo (ANR - FR), comunicador y también exfuncionario de la EBY.

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Para la Junta Municipal, Honor Colorado cuenta con dos listas de precandidatos, en tanto que Añetete y Fuerza Republicana presentan una nómina cada uno.Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) lleva adelante sus actividades en el Colegio Nacional Bernardino Caballero. Allí se habilitó un total de nueve máquinas de votación para los 3.873 afiliados registrados. En esta instancia, la colectividad legitimará sus candidatos a la concejalía municipal y elegirá a sus nuevas autoridades partidarias.

Otros espacios políticos como Yo Creo, Partido Participación Ciudadana, Partido Político Independiente, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), Partido Encuentro Nacional (PEN), realizan sus procesos de legitimación de candidatos a la concejalía municipal en las instalaciones del Registro Electoral, donde se dispusieron cinco máquinas de votación.

En Ayolas se conformó la alianza opositora denominada Recuperemos el Paraíso, integrada por Yo Creo, el PLRA y Participación Ciudadana. La misma postula a la Intendencia municipal a Dennis Dioff (Yo Creo), exconcejal por el movimiento Tekojoja.