En reñida elección triunfa el candidato del ministro de Agricultura en Santaní

El virtual ganador del Partido Colorado para las elecciones municipales generales del próximo 4 de octubre es el Ing. Carlos Verón, actual miembro de la Junta Municipal de esta ciudad, que además de tener el apoyo del ministro de Agricultura cuenta con el acompañamiento del intendente municipal de Santaní, Agustín Ovando, todos del Movimiento Honor Colorado (HC).

Aparte de este ajustado triunfo en Santaní, el equipo de Carlos Giménez también se impuso en varias ciudades cabeceras de San Pedro, entre ellas Gral. Aquino, Choré, Guayaybí, 25 de Diciembre y en otras localidades más pequeñas, como Villa del Rosario, Yrybucuá y Unión, de la zona sur de San Pedro.

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Importante victoria

Sobre los resultados que favorecieron al grupo político que ganó la mayor cantidad de municipios para las generales de octubre, ya se habla de que, después de esta puja eleccionaria entre el gobernador D’Eclessis y el ministro de Agricultura en el departamento de San Pedro, podría generarse un fuerte impacto en el liderazgo político del actual gobernador, que últimamente era considerado como uno de los principales dirigentes del Partido Colorado de la zona.