Política
07 de junio de 2026 a la - 10:17

Internas ANR: “Desde mañana abrimos los brazos a todos los asuncenos”, dice Arnaldo Samaniego

Hombre con camisa blanca trabajando en mesa, mujeres observando atentamente. Ambiente informal con varios asistentes de camisa oscura.
Arnaldo Samaniego vota en las elecciones internas del partido Colorado

El precandidato a la Intendencia de Asunción por la disidencia del Partido Colorado, Arnaldo Samaniego, dijo que su campaña para las elecciones municipales luego de una eventual victoria en la interna partidaria de hoy estará abierta a todos “los buenos asuncenos”, pero fue ambiguo sobre un eventual “abrazo republicano” con el cartismo.

Por ABC Color

Están en marcha este domingo en Asunción las elecciones internas partidarias de cara a los comicios municipales del próximo 4 de octubre. Al igual que otros partidos y movimientos políticos, la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) elige hoy al candidato que pugnará por la Intendencia de la capital.

Uno de los aspirantes a la nominación de la ANR a la Intendencia de Asunción es el exintendente Arnaldo Samaniego, quien representa a una alianza de movimientos colorados disidentes y compite con el candidato del oficialismo cartista, Camilo Pérez.

Samaniego acudió hoy a votar en la Seccional 12 de la ANR, en el barrio San Vicente de Asunción, y luego de emitir su voto hizo declaraciones a medios de comunicación en las que pidió amplia participación del electorado colorado y dio un mensaje ambiguo sobre un eventual “abrazo republicano” con el cartismo luego de la votación de hoy.

Lea más: Internas Municipales 2026, EN VIVO: la ANR y el PLRA definen candidatos y el liberalismo renueva autoridades

“Nosotros desde mañana abrimos los brazos a todos los asuncenos, sean o no de mi partido”, dijo Samaniego.

“No vamos a apañar ninguna irregularidad”

Sin embargo, al consultársele sobre las irregularidades atribuidas a la gestión cartista de la Municipalidad de Asunción desde 2019, Samaniego dijo que “no vamos a apañar ninguna irregularidad”.

“Tenemos que reconstruir Asunción, tenemos que unirnos los buenos paraguayos, los buenos asuncenos y los buenos colorados”, subrayó.