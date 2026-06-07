Internas ANR: “Desde mañana abrimos los brazos a todos los asuncenos”, dice Arnaldo Samaniego

Están en marcha este domingo en Asunción las elecciones internas partidarias de cara a los comicios municipales del próximo 4 de octubre. Al igual que otros partidos y movimientos políticos, la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) elige hoy al candidato que pugnará por la Intendencia de la capital.

Uno de los aspirantes a la nominación de la ANR a la Intendencia de Asunción es el exintendente Arnaldo Samaniego, quien representa a una alianza de movimientos colorados disidentes y compite con el candidato del oficialismo cartista, Camilo Pérez.

Samaniego acudió hoy a votar en la Seccional 12 de la ANR, en el barrio San Vicente de Asunción, y luego de emitir su voto hizo declaraciones a medios de comunicación en las que pidió amplia participación del electorado colorado y dio un mensaje ambiguo sobre un eventual “abrazo republicano” con el cartismo luego de la votación de hoy.

Lea más: Internas Municipales 2026, EN VIVO: la ANR y el PLRA definen candidatos y el liberalismo renueva autoridades

“Nosotros desde mañana abrimos los brazos a todos los asuncenos, sean o no de mi partido”, dijo Samaniego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No vamos a apañar ninguna irregularidad”

Sin embargo, al consultársele sobre las irregularidades atribuidas a la gestión cartista de la Municipalidad de Asunción desde 2019, Samaniego dijo que “no vamos a apañar ninguna irregularidad”.

“Tenemos que reconstruir Asunción, tenemos que unirnos los buenos paraguayos, los buenos asuncenos y los buenos colorados”, subrayó.