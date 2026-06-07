Internas ANR: votación suspendida provisoriamente en local de Quyquyhó tras incidentes

Anoche se produjeron incidentes fuera de un local de votación de las elecciones internas municipales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la ciudad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.

Según datos preliminares, se habría producido un enfrentamiento fuera de la Escuela Básica 76 “Fulgencio Yegros” entre partidarios de dos precandidatos que pugnan por la postulación a la Intendencia de Quyquyhó por el Partido Colorado: Patricia Corvalán y Gabriel Derene.

En conversación con ABC Color este domingo, Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Independiente de la ANR, dijo que hubo reportes de que personas lograron ingresar al local de votación, lo que representa “un quiebre en la trazabilidad de los maletines electorales” que se encontraban guardados en la escuela a la espera de la votación de hoy.

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En consecuencia, “la única forma viable de reencauzar la transparencia es la suspensión provisoria hasta que una autoridad o un escribano certifique el estado de los maletines”, indicó Brizuela.

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Si se constata que los maletines lacrados están intactos, se podrá llevar adelante la votación en la escuela Fulgencio Yegros, pero “si hay alguna irregularidad, tendremos que evaluar las circunstancias”, agregó el representante del TEI de la ANR.

Las mesas en la escuela están instaladas, pero los maletines no serán tocados hasta que puedan ser verificados.

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Cientos de votantes colorados se agolpaban desde el amanecer de hoy frente al local con la intención de sufragar, encontrándose con los portones cerrados y un fuerte despliegue de seguridad.

No hay reporte de detenidos

Dirigentes del movimiento cartista Honor Colorado emitieron un comunicado denunciando que, alrededor de las 21:00 de ayer, constataron la presencia de funcionarios electorales dentro de la institución educativa sin el conocimiento ni el consentimiento de los delegados partidarios.

Se produjo una acalorada discusión que escaló a agresiones físicas entre miembros de distintos bandos políticos. Según los reportes, uno de los agredidos durante el disturbio el delegado electoral Salustiano Ortiz.

Tras los incidentes de anoche, la Policía Nacional reforzó la seguridad en torno a la escuela.

No se reportó que haya personas detenidas con relación a lo ocurrido.