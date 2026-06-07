TSJE califica de normal el desarrollo de las elecciones internas pese a incidentes

Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, fue consultado sobre cómo marchan hasta ahora las internas partidarias, las cuales están salpicadas por violencia en diferentes puestos de votación alrededor del país.

“Considero que en general está dentro de la normalidad. Tenemos que entender que, de 263 distritos, hay cuatro o cinco donde hay anormalidades. Pero en este caso lo anormal es la noticia”, señaló.

Indicó que de a poco se están solucionando los problemas que se fueron presentando. “Los dos partidos más grandes ya tienen abiertas las mesas en más del 99 por ciento. En el Partido Liberal faltaban habilitar tres mesas y en Partido Colorado unas veinte”.

Sobre las denuncias de kits deslacrados, dejó en claro: “Nosotros somos los que lacramos los maletines y eso se deslacra para habilitar las mesas. Quejas vamos a encontrar en todos lados, porque hay gente que con las quejas quieren justificar su situación electoral”.

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Seguido añadió: “Cuando los miembros de mesa reciben el kit electoral ya deslacrado van a presentar denuncia ante la fiscalía y eso no ocurre".

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Sobre el comportamiento de las máquinas de votación, señaló que hubo un local donde 20 máquinas no estaban arrancando, pero era por un problema de la instalación eléctrica del lugar.

“Subsanado eso, arrancaron perfectamente. En caso que la máquina no esté funcionando, se la cambia por otra máquina de contingencia, entonces, la máquina nunca va a ser un problema para estas elecciones”, sostuvo.

“Las máquinas están funcionando perfectamente en todos los lugares”, concluyó.