Víctor Zárate arrasa en la interna liberal y será candidato a intendente de Caacupé

Según los resultados oficiales, con el 100% de las mesas procesadas, Víctor Zárate, representante de la Lista 3 “Nuevo Liberalismo Unidad para la Victoria”, obtuvo 7.135 votos, equivalentes al 81,35% de la preferencia de los electores azules.

Por su parte, Julio César Romero Pedrozo, de la Lista 9 “Frente Radical”, alcanzó 1.369 votos, lo que representa el 15,61% de los sufragios emitidos.

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Más del 47% de participación

La jornada electoral registró una participación del 47,55% del padrón habilitado. En total se contabilizaron 8.771 votos, además de 222 votos en blanco y 12 votos nulos.

La amplia diferencia obtenida por Zárate refleja un fuerte respaldo interno dentro del liberalismo caacupeño y lo posiciona como la principal figura de la oposición de cara a las elecciones municipales.

Con este resultado, el dirigente buscará consolidar la unidad partidaria y encarar la campaña electoral con el objetivo de mantener la administración municipal de Caacupé, que desde hace dos periodos está a cargo de Diego Riveros, quien impulsó su postulación.

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