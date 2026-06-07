Política
07 de junio de 2026 a la - 21:32

Víctor Zárate arrasa en la interna liberal y será candidato a intendente de Caacupé

Víctor Zárate será el candidato liberal a la Intendencia de Caacupé tras imponerse ampliamente en las internas partidarias de este domingo.
Víctor Zárate será el candidato liberal a la Intendencia de Caacupé tras imponerse ampliamente en las internas partidarias de este domingo.

Con una contundente victoria en las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Víctor Zárate se convirtió este domingo en el candidato oficial de la nucleación para disputar la Intendencia Municipal de Caacupé en los comicios municipales.

Por Faustina Agüero

Según los resultados oficiales, con el 100% de las mesas procesadas, Víctor Zárate, representante de la Lista 3 “Nuevo Liberalismo Unidad para la Victoria”, obtuvo 7.135 votos, equivalentes al 81,35% de la preferencia de los electores azules.

Por su parte, Julio César Romero Pedrozo, de la Lista 9 “Frente Radical”, alcanzó 1.369 votos, lo que representa el 15,61% de los sufragios emitidos.

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Más del 47% de participación

La jornada electoral registró una participación del 47,55% del padrón habilitado. En total se contabilizaron 8.771 votos, además de 222 votos en blanco y 12 votos nulos.

La amplia diferencia obtenida por Zárate refleja un fuerte respaldo interno dentro del liberalismo caacupeño y lo posiciona como la principal figura de la oposición de cara a las elecciones municipales.

Con este resultado, el dirigente buscará consolidar la unidad partidaria y encarar la campaña electoral con el objetivo de mantener la administración municipal de Caacupé, que desde hace dos periodos está a cargo de Diego Riveros, quien impulsó su postulación.

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