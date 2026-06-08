Abrazo republicano: ¿con quiénes de Colorado Añetete se reunirá hoy Latorre?

Tras la victoria del movimiento cartista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) en las elecciones internas en Asunción de cara a los comicios municipales del 4 de octubre, en las que el postulante cartista Camilo Pérez se alzó con la candidatura colorada a la Intendencia de la capital, el diputado cartista Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional, anunció que hoy mantendrá una reunión con referentes del movimiento disidente Colorado Añetete.

Ese anuncio llega luego de que representantes de ese movimiento –uno de los que impulsaron la fallida precandidatura de Arnaldo Samaniego a la Intendencia de Asunción- hicieran alusiones a la posibilidad de un “abrazo republicano”, la unión entre movimientos internos rivales de la ANR que suele producirse después de elecciones internas en el partido gobernante.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el diputado Latorre reiteró su anuncio de la reunión que, según dijo, tendrá lugar hoy a las 10:00 en el puesto de comando de Colorado Añetete.

¿Con quiénes se reuniría Latorre?

Según comentó, la reunión fue pactada ayer en una conversación entre él mismo y el diputado Daniel Centurión (ANR), de Añetete, con el objetivo de “generar diálogo de cara a los trabajos de la Lista 1” para las elecciones municipales de octubre.

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Afirmó que en la reunión de hoy participarían Centurión, el diputado Mauricio Espínola -quien coordinó la campaña de Arnaldo Samaniego- y Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y virtual precandidato a la Presidencia de la República por Colorado Añetete, entre otros referentes de ese movimiento.

Abdo no planea “abrazarse” con cartistas

El líder de Colorado Añetete, el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), dijo ayer que habría “unidad” en el Partido Colorado de cara a las elecciones municipales independientemente del resultado de la votación interna, pero enfatizó que no ve necesario que él se “abrace” con el cartismo, al que ha acusado de perseguirlo políticamente por medio de un proceso judicial.

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Arnoldo Wiens, quien supuestamente estaría presente en la reunión de hoy, hizo acusaciones similares luego de haber sido imputado recientemente por el Ministerio Público con relación al fracaso del proyecto de instalación de un sistema de metrobús en el área metropolitana de Asunción, que comenzó durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y culminó sin éxito durante el de Abdo Benítez, cuando Wiens era ministro de Obras Públicas.