Arnoldo Wiens: “No entregaremos nuestras banderas y seguiremos denunciando la corrupción”

Tras la jornada electoral interna celebrada ayer, el precandidato presidencial del movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, felicitó a los candidatos, dirigentes, apoderados, miembros de mesa y militantes que participaron del proceso, además de agradecer a los ciudadanos que acudieron a votar. Sin embargo, sostuvo que el desafío que comienza ahora va mucho más allá de una victoria electoral.

“Los buenos colorados tenemos la tarea de llegar a octubre con nuestros candidatos fortalecidos y con el partido en condiciones de ganar estas elecciones. Pero no se trata solo de ganar, se trata de servir, de escucharle a la gente y especialmente de darles resultados”, expresó.

Wiens condiciona su apoyo y fija distancia con sectores del partido

Uno de los mensajes más contundentes de su video publicado en sus redes sociales estuvo relacionado con el rumbo que, según afirmó, debe recuperar el Partido Colorado. El exministro de Obras Públicas, quien fue imputado por las obras del metrobús, aseguró que no prestará su respaldo político a sectores que, a su juicio, perjudican la imagen de la ANR y de la República.

“Nosotros no vamos a prestar nuestro nombre, nuestra trayectoria ni nuestra credibilidad al servicio de prácticas que le dañan al Partido Colorado y a la República del Paraguay”, sostuvo.

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En esa misma línea, lanzó una advertencia política que marca diferencias con el oficialismo y con referentes cuestionados dentro del partido.

“Solo compartiré escenario con aquellos compatriotas que consideran urgente que nuestro partido retome su rumbo histórico de ser una herramienta de servicio para la reconstrucción del Paraguay”, afirmó.

La declaración constituye una de las posturas más firmes asumidas por Wiens luego de las internas, al establecer condiciones para futuras apariciones públicas y alianzas políticas dentro de la ANR.

“No voy a callarme frente a los escandalosos hechos de corrupción”

Otro de los ejes centrales de su discurso fue la crítica al Gobierno y a lo que considera un deterioro institucional marcado por la corrupción y la persecución política.

Wiens aseguró que seguirá denunciando irregularidades y cuestionó el uso de recursos públicos con fines políticos.

“No voy a callarme frente a los escandalosos hechos de corrupción de este gobierno. No voy a callarme frente a la persecución, frente a las injusticias ni ante la utilización de fondos públicos para perseguir a quienes queremos un Paraguay para todos”, manifestó.

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El dirigente colorado vinculó además la corrupción con problemas que afectan directamente a la ciudadanía, señalando que la falta de medicamentos, las dificultades económicas de las familias y la escasez de oportunidades laborales son consecuencias de una mala administración de los recursos públicos.

“La corrupción no es un problema abstracto. Cuando no se roba, el dinero alcanza y la gente siente la diferencia en su vida cotidiana”, afirmó.

Pide a los candidatos recuperar los valores republicanos

En su mensaje posterior a las internas, Wiens también exhortó a los candidatos electos a asumir un compromiso con los principios republicanos y con el servicio público.

Sostuvo que la unidad partidaria debe estar orientada a fortalecer la capacidad de servir a la ciudadanía y no a proteger intereses particulares.

“Solicito hoy a nuestros candidatos internalizar los verdaderos valores republicanos y recordar siempre que el poder es para servir y que el bien común está por encima de los intereses personales”, expresó.

Advierte sobre más ataques y persecuciones

El referente de Colorado Añetete aseguró además que los cuestionamientos a su sector continuarán en los próximos meses. Según dijo, vendrán más ataques, descalificaciones e incluso una mayor instrumentalización de la Justicia para perseguir a quienes mantienen una posición crítica.

Pese a ello, afirmó que su movimiento está preparado para resistir la presión política y continuar impulsando cambios dentro del Partido Colorado.

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“Vendrán más ataques, descalificaciones e incluso se seguirá instrumentando a la Justicia para perseguirnos, pero nosotros estamos decididos a soportar lo que sea”, señaló.

Finalmente, convocó a los colorados y a la ciudadanía a impulsar una “verdadera revolución para el bien común”, insistiendo en que la etapa de competencia interna concluyó y que ahora comienza el desafío de reconstruir la confianza ciudadana y trabajar por mejores resultados para el país.