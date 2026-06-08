Caso Kattya: Fallo es “la puñalada final” a la democracia de una Corte para el “basurero”

Adelantándose al fallo -que luego se confirmó- de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que solicitó la anulación de la resolución del Senado que dispuso de manera arbitraria su expulsión, varios legisladores advirtieron de lo nefasto de este fallo.

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) advirtió que la decisión de la Corte es la “puñalada final” que asesta una justicia sometida al poder político en contra de la democracia en nuestro país.

“La Corte Suprema de Justicia arremetió la estocada mortal al corazón de la democracia paraguaya. Kattya González, senadora electa por más de cien mil votos y despojada de su investidura en forma autoritaria, arbitraria y cobarde, NO ENCONTRÓ LA JUSTICIA que merecía”, reclamó Vallejo.

Esto, luego de que medios allegados al gobierno publicaran como un hecho el fallo y pese a que la propia Kattya González señaló como parte afectada del proceso, que no había sido notificada oficialmente.

“Aclaro que no recibí ninguna notificación de la CSJ. Como corresponde en un Estado autoritario al parecer primero se le notificó al patrón y al quincho como ofrenda del sometimiento de la justicia a los mandatos de una cúpula mafiosa que está destruyendo nuestro país", comunicó González.

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Más tarde, finalmente se conoció oficialmente el fallo confirmando el revés contra González.

A través de un comunicado, Vallejo lamentó el sometimiento de la Justicia diciendo que “el pleno de la CSJ no tuvo la valentía de restaurar la armonía quebrada ni el coraje de enfrentar el autoritarismo de sector político que, periódicamente y sin más ritual que el abuso de poder, viene socavando nuestras instituciones republicanas".

Pese a este oscuro panorama, Vallejo ratificó que la oposición no será acallada.

Por su parte, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) si bien dijo que era de esperarse este sometimiento de la Justicia, no hay que dejar de alertar de lo nefasto de la actuación de una mayoría de ministros de la Corte.

“Salió el fallo de la Corte por el caso de la Senadora Kattya González, confirmando lo que ya sabíamos: en Paraguay no hay justicia. Hay persecución política a opositores, sustentada con un cheque en blanco para que una “mayoría” en el Congreso siga violando el Estado de Derecho", sostuvo.

Sobre todo se despachó contra los miembros de la Corte Suprema y camarista que no tuvieron el valor de hacer justicia, en un caso donde hasta la Fiscalía desestimó las denuncias que se montaron echar a Kattya.

“La historia va a poner a estos “Ministros” donde corresponde: en el basurero de la vergüenza", refirió.