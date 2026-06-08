Fiscalía investiga presunta retención de cédulas que habría ocurrido en Coronel Oviedo

El fiscal de delitos electorales, Fermín Segovia, confirmó que ya se iniciaron las diligencias para identificar a las personas involucradas y esclarecer lo ocurrido.

El agente fiscal señaló que aunque la jornada electoral se desarrolló sin denuncias formales ni hechos de violencia en el departamento de Caaguazú, el video difundido en redes sociales motivó la intervención de la Fiscalía debido a la gravedad que podría revestir el hecho.

En las imágenes se observa una discusión entre varias mujeres y, aparentemente, una de ellas tendría en su poder varios documentos. Segovia explicó que aún no se puede afirmar que se trate efectivamente de cédulas de identidad, ya que en el material también se escuchan referencias a dinero, por lo que será la investigación la que determine exactamente qué ocurrió.

No obstante, recordó que la retención de documentos de identidad durante un acto electoral constituye un delito que puede ser sancionado con hasta dos años de pena privativa de libertad. Indicó que la Fiscalía ya solicitó apoyo a la Policía Nacional para identificar a las personas que aparecen en el video y convocarlas a declarar.

Por otra parte, el fiscal informó que durante la jornada también se reportó un supuesto caso de inducción al voto en un local electoral del distrito de Cecilio Báez. Según explicó, se detectó que algunas personas ingresaban acompañadas al cuarto oscuro para sufragar, situación que está restringida por la legislación electoral.

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Segovia aclaró que este tipo de situaciones no configura un delito electoral, sino una falta electoral. Agregó que el inconveniente fue comunicado a los apoderados y veedores, quienes dejaron constancia de lo ocurrido y adoptaron las medidas necesarias para corregir la situación en el mismo lugar.

Explicó que la normativa únicamente permite el acompañamiento de electores con discapacidad visual o con dificultades físicas en los brazos o manos que les impidan votar por sí solos, por lo que cualquier otro acompañamiento puede ser considerado una irregularidad.

El fiscal destacó que, fuera de estos incidentes, las elecciones internas se desarrollaron con normalidad en la zona de influencia de la Fiscalía Electoral, sin detenidos ni hechos de violencia, y que las situaciones registradas fueron resueltas sin mayores inconvenientes.