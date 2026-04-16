Kattya recuerda que la amenazaron con ser echada del Senado si seguía denunciando a Rivas

Kattya González, quien fue expulsada de la Cámara de Senadores en febrero de 2024, fue una de las primeras en exponer a Hernán Rivas, quien aparentemente con un falso título de abogado y una matrícula irregular llegó, primeramente a representar a la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y luego a presidirlo.

La exparlamentaria recordó que junto a su colega el diputado Raúl Benítez, profundizaron en una investigación más allá de Hernán Rivas sobre quien dijo “es solo la punta del ovillo” de una “industria de los títulos falsos en Paraguay”.

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“Ese trabajo después arrojó como resultado el tema de las inconsistencias en el título de Hernán Rivas y también nuestro compromiso para poder documentar esa situación. Todos esos documentos forman parte de la acusación de la fiscal Patricia Sánchez”, recordó Kattya González.

Tanto ella como Benítez fueron convocados a declarar como testigos en la causa que investigaba el presunto título falso del legislador cartista. Entre las inconsistencias halladas a través de distintos pedidos de informe, González señaló que llegaron a saltar hasta tres certificados de estudios con distinto contenido.

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En octubre del 2023 los legisladores del Partido Encuentro Nacional (PEN) difundieron un video dedicado al senador colorado cartista Hernán Rivas, en el que resaltan (de manera irónica) la capacidad del legislador de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de convertir horas en minutos y las distancias en cercanías.

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Kattya González señaló que así como ocurre hoy con la fiscala Patricia Sánchez -quien recientemente pidió anular el sobreseimiento a Rivas-, ella también fue víctima de mensajes que buscaban intimidarla para no seguir con sus denuncias sobre el presunto título falso del legislador.

“Es el mismo modus operandi de lo que está pasando hoy con la fiscal Patricia Sánchez; y esas personas que son colegas me hacen llegar una amenaza donde sostienen que si yo no paraba con el tema de Hernán Rivas eso me iba a costar el cargo”, rememoró la exsenadora en entrevista con AM 1080.

González había manifestado que el caso de Hernán Rivas formó parte de las razones no escritas que le valieron su expulsión de la Cámara Alta.

“Denunciar este caso con documentos al principio de mi periodo de senadora junto con el diputado Raúl Benítez, fue uno de los motivos que me costó el cargo. Pero, si desnudar esta realidad genera una condena a Rivas, habrá valido la pena”, dijo en una entrevista con ABC el año pasado.

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