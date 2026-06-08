Precandidatos a concejales del cartismo tuvieron más votos que Camilo

Con el 100% de las mesas escrutadas, el sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales (TREP) registra 81.416 votos para Camilo Pérez, precandidato del Movimiento Honor Colorado, por encima de su principal adversario político, el precandidato de la disidencia, Arnaldo Samaniego, quien reunió 37.099 votos.

Pérez ganó las elecciones internas del domingo por una diferencia de 37.842 votos. La estructura del oficialismo colorado pesó en el día de las elecciones frente a una disidencia unida bajo la figura de Samaniego.

Sin embargo, los precandidatos a concejales del cartismo se ocuparon más en reunir los votos para sus listas que para el elegido para la intendencia.

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Según los registros, la lista 2C, que aglutina al grupo de concejales que buscan su reelección y otros nuevos, reunieron 37.099 votos. Mientras que los precandidatos de la Lista 2 P que reúne a la mayoría de nuevos precandidatos, juntaron 55.584 votos. Juntos tuvieron 11.267 votos más que Camilo.

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Con este resultado se observa que el afiliado colorado cartista prefirió votar a las nuevas figuras que se presentaron como concejales que a quienes buscan ser reelectos por un segundo periodo legislativo municipal. Es decir que este grupo de candidatos obtuvo 18.485 votos más que la Lista 2C.

El sistema D’Hondt es la fórmula matemática utilizada en los sistemas electorales de representación proporcional para repartir los escaños de manera justa entre las diferentes listas de los partidos. La distribución es la siguiente:

¿Arnaldo tuvo más votos que los concejales de la disidencia?

A diferencia de Camilo, el precandidato de la disidencia colorada tuvo más votos que los precandidatos a concejales de los Movimientos Fuerza Republicana y Causa Republicana por la Lista 7 y la Lista 6 de Colorado Añetete. Samaniego obtuvo 43.574 votos y los concejales de ambas listas 30.675 votos.

El precandidato de la disidencia colorada, Arnaldo Samaniego, anoche admitió su derrota en las internas de la ANR para la Intendencia de Asunción y felicitó al ganador, Camilo Pérez. Aseguró que los más de 43.000 votos obtenidos representan un respaldo “sano” y anunció que seguirá construyendo un espacio político dentro del Partido Colorado.

El TREP arrojó una alta participación del electorado colorado con el 49,85%, frente al 40,34% de las elecciones internas del 20 de junio del 2021, en plena pandemia por el corona virus.