Sapucái: denuncian agresión durante escrutinio mientras Cuevas y Monges disputaban la Intendencia

La víctima es el apoderado de la Lista 2A-JCB, Enzo Miguel Cuevas Florentín, hijo del exdiputado Miguel Cuevas. Forma parte del equipo que acompaña la candidatura a la Intendencia de Danilo Cuevas Florentín, también hijo del exparlamentario y hermano del denunciante.

Según consta en un acta de la Comisaría local, Cuevas Florentín manifestó que recibió el impacto de un objeto contundente en la frente, lo que le provocó un corte. El hecho habría ocurrido anoche alrededor de las 21:00 en la Escuela Básica N.° 83 “Dominga Ruiz Díaz”.

El denunciante señaló que desconoce quién habría lanzado el objeto que lo hirió. El hecho se registró al momento en que los delegados electorales estaban dando el resultado de las elecciones en este distrito.

Agregó que cuenta con material audiovisual en el que también se observaría una agresión física contra el delegado electoral de la Lista 2A, José Gómez, quien no presentó denuncia.

De acuerdo con su versión, en las imágenes se identificaría al exsenador Juan Darío Monges Espínola y a su hijo el actual intendente municipal de este municipio, quien busca la reelección al cargo, Juan Ariel Monges Espínola, virtual ganador de las internas por la Lista 2N-HC, según el TREP, como presuntos protagonistas de la agresión. La víctima sostuvo que resultó herido cuando intervino en defensa del delegado electoral de la lista 2A, José Gómez.

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Asimismo, informó que acudió al Hospital Regional de Paraguarí, donde fue sometido a una evaluación médica para documentar las lesiones sufridas. El denunciante anunció además que pondrá a disposición del Ministerio Público el material audiovisual que, según afirmó, registra lo ocurrido durante el escrutinio.

El caso quedará sujeto a la investigación que impulse la Fiscalía a partir de las evidencias presentadas y las diligencias que se dispongan.

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Documentos en la Junta de Gobierno

Con el objetivo de resguardar la documentación electoral y evitar una eventual sustracción de actas y boletines de mesa, los delegados electorales de las listas 2A y 2N, José Giménez y Norman Alfredo Chung Meza, respectivamente, trasladaron los documentos hasta la Comisaría local, acompañados por agentes antimotines de la Policía Nacional.

Las actas y demás materiales permanecieron bajo custodia de ambos representantes hasta la madrugada de hoy, cuando llevaron a entregar a la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Máquinas no registraban votos

De acuerdo con el apoderado de la Lista 2A, Christian Marecos, el principal cuestionamiento radica en que el candidato de la Lista 2N-HC, Juan Ariel Monges Espinola, y sus simpatizantes no reconocían que los boletines correspondientes a unos 1.156 electores, no fueron aún contabilizadas por la máquina electoral.

Según explicó, Marecos en todas las mesas se registró ese inconveniente por lo que mediante un registro manual realizado por los apoderados de la Lista 2A se detectó una diferencia de 11 votos a favor de Cuevas Florentín.

Marecos sostuvo además que las autoridades y funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no informaron oportunamente que cada mesa debía operar con una máquina específica. Señaló que en una misma sala fueron instaladas dos máquinas y que algunos electores depositaron sus boletines en la mesa que les correspondía, pero utilizando una máquina asignada a otra mesa.

A criterio del apoderado, esa situación generó una confusión que impidió contabilizar correctamente los votos de 1.156 electores, porque la máquina de votación no reconocía el boletín de votación, rechazaba diciendo que correspondía a otra máquina.

Finalmente, indicó que esperan que se respete la voluntad popular. Agregó que las actas ya fueron trasladadas a la Junta de Gobierno, y que el juzgamiento de los resultados podría realizarse entre el miércoles y el jueves de esta semana.

Los supuestos involucrados no respondieron

Al respecto, intentamos obtener la versión de los mencionados por el denunciante: el exsenador Monges y su hijo, el actual intendente de este municipio, Monges Espínola, quien aspira a la reelección por la Lista 2N. Sin embargo, no respondieron las llamadas y los mensajes de texto realizados por este medio.