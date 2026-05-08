Que la renuncia de Rivas no sea sinónimo de blanqueo, exige Raúl Benítez

“Lo que no puede ocurrir es lo que ya ocurrió varias veces: que la renuncia sea sinónimo de blanqueo", señaló el diputado Raúl Benítez (Independiente), que junto a la exsenadora Kattya González fueron uno de los más férreos denunciantes del caso por presunto título falso de abogado del senador renunciante Hernán David Rivas (ANR, HC).

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El legislador enfatizó que la renuncia no debe ser el fin, sino el inicio del castigo a Rivas y a sus cómplices en Honor Colorado, que no solo lo pusieron en dos ocasiones como miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sino que incluso lo llevaron a presidirlo.

“La justicia tiene un papel demasiado importante en este proceso. La renuncia no puede significar el cierre del caso, es más, la renuncia confirma el caso. Confirma que Rivas es un abogado trucho y mau y que fue presidente del JEM puesto por Honor Colorado. Lo que acá se confirma es la existencia de un esquema que fabrica títulos falsos. Acá se confirma que Honor Colorado, por medio de Hernán Rivas, estafó a todo el país”, afirmó el legislador.

Con esto, remarca que la mirada debe seguir puesta en el eventual juicio oral y público al que se debe someter a Rivas, para que no ocurra lo que casi quedó firme; que terminó blanqueado por un Tribunal, lo cual solo con presión ciudadana se logró revertir.

“Esta renuncia no puede significar una puerta de salida elegante ni puede ser parte de un acuerdo o un contubernio entre la justicia y Honor Colorado”, y ojalá que al final se llegue a “conocer quiénes son todos los actores del esquema que permitió que David Rivas pudiera llegar a tener un título de abogado”, dijo.