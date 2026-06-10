Buscarán que Mauricio Espínola pida su desafuero, para no “apeligrar” al resto

A inicio de la semana ingresó oficialmente a Diputados el pedido de desafuero contra el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) en el marco de la causa caratulada como “homicidio culposo”, relacionada a un accidente de tránsito con derivación fatal que protagonizó el legislador a mediados de mayo pasado.

El procedimiento formal establece que el pedido primeramente deberá ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales (que se reúne de manera ordinaria todos los lunes), pero oficialmente aún no se incluyó en el orden del día de la próxima sesión ordinaria fijada para este martes 16 a 9:00.

“No, realmente no figura (en el orden del día). Sí, algunos colegas de la mesa directiva van a acercarse a conversar con él para solicitarle y ver la posibilidad de que él mismo solicite su desafuero, en este caso en particular, que creo que por la carátula corresponde que lo haga", señaló Del Puerto.

El diputado Espínola estaría considerando esta posibilidad, teniendo en cuenta que la causa no tiene un trasfondo político y que pese a la imputación, él mismo asistió a la víctima y a la familia, sumado a que dió negativo a la prueba de alcotest.

Del Puerto reconoció que, en el eventual caso de que Espínola no tome la iniciativa, dudan que tengan los 53 votos requeridos, ya que si plantean su desafuero, tendrán que proceder también con los otros casos cajenados, empezando por el cartista Esteban Samaniego (que tiene 4 pedidos pendientes); los liberales Roya Torres y Cleto Marcelino Giménez y el opositor Walter García (Yo Creo).

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“Estamos viendo los números y no va a ser fácil. Es más fácil echarle a un diputado que solicitar y aprobar su desafuero”, afirmó Del Puerto

Esto ya que para el desafuero se establece una mayoría absoluta de dos tercios (53 votos) y para echarlo, al no establecer la Constitución una mayoría, se considera que basta con mayoría simple (la mitad más uno de los presentes).

Finalmente aclaró que como bancada de Honor Colorado, “no corresponde” que ellos hablen con Espínola, ya que lo “ideal sería que gente de su propia bancada converse con él y ver la posibilidad de avanzar en este tema”.