Jueza comunica a Diputados causa contra Mauricio Espínola para analizar su desafuero

La jueza Rossana Diana Carvallo comunicó ayer, pero recién se dio a conocer hoy, los antecedentes de la causa Nº 4423/2026 caratulada “Mauricio Fabián Espínola Núñez s/ Homicidio Culposo”, donde la fiscal Mercedes Vera Monges imputó al diputado de Colorado Añeteté y que aguarda su desafuero para seguir con el proceso.

Espínola se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el 16 de mayo pasado en Asunción, donde colisionó con un motociclista, que varios días después perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

La imputación de la Fiscal Vera Monges se da pese a un acuerdo privado con la familia y teniendo en cuenta que, según el acta policial, Espínola se quedó a asistir a la víctima y dio negativo a la prueba de alcotest.

Con esto, Espínola suma su 2º pedido de desafuero, teniendo en cuenta que posee otro pendiente de definición por la causa en su contra por supuesta “revelación de secretos en acto de servicio y otros delitos en base a la denuncia del expresidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.

Él mismo había apoyado su desafuero en el caso de la denuncia de HC, hasta que saltaron a la luz chats donde se evidenciaba que el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, ordenaba diligencias al entonces fiscal del caso, Aldo Cantero.

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Otros cuatro con pedidos de desafuero

Además de Espínola, la Cámara de Diputados tiene pendientes otros varios pedidos de desafuero, principalmente contra el diputado cartista Esteban Samaniego, que tiene pedidos cajonados desde 2019 y en total acumula 4 causas (tres por agresión física y una por presunto daño patrimonial cuando era intendente de Quyquyhó).

También fueron imputados pero nunca desaforados por casos de “nepobabies planilleros” los diputados liberales Roya Torres (PLRA, Sobrero Piri) y Cleto Marcelino Giménez (PLRA), cuyo hijos también imputados ya lograron arreglar sus causas por la vía de la suspensión condicional del procedimiento.

El más reciente, fue el pedido de desafuero contra el diputado Walter García (Yo Creo), imputado en una causa por supuesto daño patrimonial a la municipalidad de Ciudad del Este durante la pasada administración de Miguel Prieto (Yo Creo), también imputado.