Tras primer fracaso, Chila y Belén intentarán de nuevo unificar la oposición en Luque

La concejal Belén Maldonado, candidata a intendente por la Alianza Luque Democrático, y José Luis Chilavert, candidato a intendente por la Alianza Luqueños Unidos, firmaron una nota dirigida al presidente del Partido Liberal Alcides Riveros en donde le solicitan una mesa de diálogo con el candidato ganador de la internas en Luque, Manuel “Manolo” Achucarro con el objetivo de unificar la oposición.

Según explicó la concejal Maldonado el objetivo es unir fuerzas para enfrentar al cartita Hugo Farías, quien resultó ganador por amplia mayoría en las internas del Partido Colorado.

Lea más: Luque: Perdió el candidato de Carlos Echeverría

Esta sería la segunda vez en que la oposición busca la unificación en Luque, la primera fue antes de las internas partidarias, pero en esa ocasión el ex arquero se rehusó a pasar por una encuesta para buscar al mejor posicionado y de esa manera se llegó a 7 de junio desintegrados.

Sin embargo, en esta ocasión los números que arrojaron las internas municipales demostraron que Hugo Farías tiene una estructura sólida y se alzó con 19.977 votos, mientras que el pasado 7 de junio se movilizaron en total 40.819 electores colorados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Voto cruzado en Luque visualizó traición y derrota de Carlos Echeverría

Mientras que en el Partido Liberal en su interna se mostró sumamente debilitado para enfrentar solo al candidato colorado, pues solo salieron a votar 13.843 votos de los cuales, Manolo Achucarro logró apenas 6.543 votos.

Además Achucarro no goza de la confianza de los votos independientes por su posición liberocartista y hasta fiel al intendente Carlos Echeverría, pues como concejal en sus dos periodos apañó las numerosas desprolijidades administrativas, incluso cuestionadas licitaciones, por lo cual no tendría el voto de confianza de los luqueños independientes o indecisos.

Tanto Maldonado como Chilavert indican que los números para ir solos a enfrentar al Partido Colorado no cierran por lo cual se necesita conversar y llegar unidos el próximo 4 de octubre y de esa manera cortar con la hegemonía de once años del Partido Colorado en el poder municipal.

Hasta ahora Manolo Achucarro se llamó a silencio y no dio señales de un acercamiento, si el presidente del Partido Liberal Alcides Riveros recibió a la concejal Maldonado.