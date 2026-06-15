Jesús de Tavarangue: Tras más de dos años de chicanas comenzó juicio contra intendente

El intendente de Jesús, Víctor Garay, intentó nuevamente evitar el inicio del juicio oral y público al presentar su defensa un incidente de nulidad, pero el Tribunal rechazó la chicana y dio por iniciado el juicio.

También, un abogado que representó a la Junta Municipal de Jesús retiró la querella adhesiva al comienzo del juicio, y de esta manera el Ministerio Público continuó solo con la acusación.

Lea más: Jesús de Tavarangue: Intendente acusado recibió paliza electoral y frenaron su deseo al rekutu

El Ministerio Público acusó al intendente Garay el 12 de diciembre del 2023 por manejar irregularmente fondos destinados al patrimonio histórico y cultural, lo que habría ocasionado un perjuicio de G. 2.443 millones, y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral.

Sin embargo, desde ese momento, el político colorado comenzó con diversas chicanas para dilatar su subida al banquillo de los acusados. Incluso se mantuvo en la clandestinidad abandonando sus responsabilidades municipales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antecedentes del caso

Víctor Garay está acusado por una presunta lesión de confianza en el ejercicio fiscal del año 2022.

La investigación arrojó un supuesto daño patrimonial de dinero proveniente de los fondos especiales otorgados a municipios que tienen patrimonios culturales, por las leyes 5255/14 y 6145/18.

El fiscal Luis Albertini, titular de la causa, y los fiscales Ever Williams y Francisco Martínez llevan adelante la investigación.

Según el acta de acusación, el presunto daño patrimonial es de G. 2.327.757.543, entre lo que pudo corroborar la Contraloría General de la República y lo que halló el Ministerio Público.

Se trata de G. 188.517.059 en honorarios profesionales, G. 1.546.546.073 en construcciones y G. 592.694.411 en extracciones que no tenían documentación respaldatoria.

Retiran querella

Llamó la atención que un abogado, quien dijo tener un poder de la Junta Municipal de Jesús, intentó también dilatar el juicio, siendo que en el pasado los propios ediles impulsaron la investigación fiscal. Al solicitar que se retire la querella adhesiva, se presentó otro intento dilatorio, pero el juicio continuó a pedido del Ministerio Público.

Consultamos al respecto a la concejala Idilia Peralta (ANR-FR), quien fue intendenta interina cuando Garay fue apartado por un tiempo de su cargo, e indicó que actualmente la Junta Municipal en mayoría ahora volvió a dar respaldo al jefe municipal y, debido a eso, no se pudo sostener la querella adhesiva.

Lea más: Conflicto político en Jesús de Tavarangue: Junta Municipal designa intendenta interina

“Realmente eso se trató en plenaria. Al tener mayoría la otra parte que apoya al intendente, revocaron el poder que habíamos hecho ante escribanía pública y ahí desistieron de la querella. Quedamos en minoría en la Junta Municipal y no pudimos sostener la querella”, respondió Peralta.

Mientras que la concejala Sulema Schlender (ANR-HC), quien también se había asignado como intendenta interina, nos indicó que las consultas se deben realizar a la asesora Natalia Riveros.