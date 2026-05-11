Emiliano Rolón, ligado a la universidad de Hernán Rivas

En el currículum vitae del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, específicamente en el apartado de “Post grado - últimos años”, figura que en el 2013 el actual titular del Ministerio Público fue parte del plantel docente de la Universidad Sudamericana, donde ocupó el cargo de Coordinador del Área Derecho Procesal Penal del Curso de Doctorado; y docente de los cursos de Maestría y Doctorado.

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En el documento, que es de acceso público, el fiscal general del Estado señala que fue asignado a dichos cargos por Resolución N° 03 del 5 de marzo de 2013, del Rectorado de la Universidad Sudamericana.

Emiliano Rolón y otros vinculados con la Universidad Sudamericana

Rolón se suma a la nómina de magistrados y autoridades que estuvieron vinculados a la Universidad Sudamericana, como el ex ministro del Interior y excanciller Euclides Acevedo, quien ocupó el cargo de rector de la institución entre los años 2015 y 2020.

En la lista también figura el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, padre del ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez y compañero de Rolón Fernández en el Tribunal de Apelación Penal de la Capital; quien ocupó el cargo de decano de la Universidad Sudamericana desde marzo de 2016 hasta finales de 2020.

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Además se suma a la nómina el juez de Sentencia Héctor Capurro Radice, integrante del Tribunal de Sentencia sorteado para juzgar al senador colorado Hernán David Rivas Román por el caso de su título de abogado presuntamente falsificado; en atención a que el magistrado realizó su doctorado en la Universidad Sudamericana en setiembre de 2013.

Hernán Rivas a juicio por título “mau”

El senador Hernán Rivas Román afrontará juicio oral por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. El Tribunal de Sentencia que estará a cargo del juzgamiento está integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Héctor Capurro y Yolanda Portillo; quienes fijaron como fecha tentativa para el inicio del juicio el 3 de julio próximo.

La acusación presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero fue analizada en audiencia preliminar el 10 de octubre de 2025; y el juez de Garantías Miguel Palacios resolvió decretar por operada la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó la causa a juicio oral solo por el hecho de uso de documentos públicos de contenido falso.

La resolución del juzgado fue apelada tanto por la defensa como por el Ministerio Público y el 30 de marzo pasado el titular de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió por Auto Interlocutorio N° 102 confirmar la prescripción de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y, por A.I N° 107, con votos de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (actualmente jubilado) dictó el sobreseimiento definitivo de Rivas Román.

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Las agentes del Ministerio Público recurrieron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el pasado 7 de mayo, por A.I N° 133, los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, y el camarista Digno Arnaldo Fleitas anularon las resoluciones del tribunal de alzada, revocaron el fallo del juez de Garantías Miguel Palacios, y ordenaron que la causa vaya a juicio oral por ambos tipos penales acusados.

Versión del fiscal general Emiliano Rolón

Mediante un comunicado, el fiscal general Emiliano Rolón negó haber sido directivo de la Universidad Sudamericana. Sin embargo, reconoció que había formado parte del plantel docente, específicamente para el Post Grado Módulo Penal, y -según dijo- bajo pedido de la Asociación de Magistrados Judiciales.

“En áreas formativas de la Universidad Sudamericana, jamás tuve ninguna intervención y hasta desconocía su existencia”, puntualizó.

Añade que, de aquel post grado, “fueron cursantes del post grado connotados magistrados, con docentes calificados para la instructoría, adecuada a la reforma penal. Nos reservamos la nómina de cursante y profesores del curso, para lo que hubiere lugar”.